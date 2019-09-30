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РИА Новости

В России разработали защиту для судов и морской инфраструктуры от кибератак

03:40 30.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российская компания "Инжиниринговые технологии" создала систему защиты портов и судов от кибератак "Посейдон", разработкой уже заинтересовались отечественные и иностранные заказчики, рассказали РИА Новости в Информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).
В настоящее время 90% грузов в мире перемещается по морю, и объекты морской инфраструктуры из-за своей высокой автоматизации и компьютеризации часто становятся мишенью хакеров. Так, в 2017 и 2018 годах кибератаки были совершены на крупнейших морских перевозчиков Maersk (Дания) и COSCO (Китай), в результате чего заблокированы грузовые терминальные системы. В России в начале 2018 года хакеры пытались нарушить работу предприятия "Администрация морских портов Азовского моря".
"Комплекс "Посейдон разрабатывается для защиты судов и объектов морской инфраструктуры – портов, верфей, буровых платформ от кибератак", - сообщил РИА Новости руководитель проекта "Посейдон", технический директор "Инжиниринговых технологий" Артем Долгих.
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Сейчас на большинстве судов защита осуществляется стандартными штатными средствами - с помощью типовых программных средств, а также правил и политик безопасности на сетевом оборудовании.
"Посейдон" использует авторскую базу сигнатур (база сценариев - ред.) киберуязвимостей для морской области и автоматизированный алгоритм обнаружения угроз, реализованный на базе нейронных сетей и искусственного интеллекта. На текущий момент в морской области действующих аналогов "Посейдону" ни в России, ни за рубежом нет", - пояснил Долгих.
"Применение "Посейдона" позволит сократить расходы судовладельцев, им уже заинтересовался ряд отраслевых профильных морских компаний, как в России, так и за рубежом. Сейчас в лабораторных условиях моделирования угроз тестируется альфа-версия прототипа комплекса. Программную часть планируется разрабатывать в РФ, а аппаратная платформа может быть как на отечественной, так и на зарубежной элементной базе", - заключил он.
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