В США нашли пропавший "корабль-призрак"

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком". Об этом сообщает местное издание Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком". Об этом сообщает местное издание MRP News

Судно нашли в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас. Для поисков корабля использовался гидролокатор, позже исследователям удалось сделать его фотографии. По их словам, судно, построенное в 1888 году, осталось практически не поврежденным.

Корабль, который нес груз льна и пшеницы, вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильный шторм и исчез. На следующий день смотритель располагавшегося в этом районе маяка рассказал, что видел крушение "неопознанного" парохода, однако других свидетельств катастрофы найти не удалось.