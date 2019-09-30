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РИА Новости

В США нашли пропавший "корабль-призрак"

03:16 30.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДайвер на месте крушения корабля
Дайвер на месте крушения корабля
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дайвер на месте крушения корабля. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком". Об этом сообщает местное издание MRP News.
Судно нашли в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас. Для поисков корабля использовался гидролокатор, позже исследователям удалось сделать его фотографии. По их словам, судно, построенное в 1888 году, осталось практически не поврежденным.
Корабль, который нес груз льна и пшеницы, вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильный шторм и исчез. На следующий день смотритель располагавшегося в этом районе маяка рассказал, что видел крушение "неопознанного" парохода, однако других свидетельств катастрофы найти не удалось.
Лишь 20 сентября 1901 года местные рыбаки обнаружили несколько обломков, принадлежавших Hudson, а также тела нескольких членов экипажа, однако точное место крушения и судьба остальных моряков оставались неизвестными. При этом в последующие десятилетия среди местных жителей ходили слухи, что судно все еще плавает по озеру как “корабль-призрак".
Корабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
1 сентября 2018, 16:56РИА Новости
У берегов Андаманского моря нашли "корабль-призрак"
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