Эксперты узнали, какую часть зарплаты отдают клиенты МФО на выплату займов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Чуть более четверти клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) отдают на погашение кредитов и займов половину своей зарплаты или более, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Компания со 2 по 15 сентября проводила через соцсети опрос среди граждан, интересующихся получением микрозаймов в МФО. Итоговое исследование включает в себя ответы 1,5 тысяч респондентов.

"Оказалось, у самой большой группы отвечавших – 42,8% - долговая нагрузка отсутствует... Половину зарплаты на выплату кредитов и займов отдают только 9,2% респондентов, а более половины заработанного – 16,2% опрошенных", - сказано в исследовании.

По данным компании, еще 14,3% респондентов сообщили, что их выплаты кредиторам суммарно составляют 10% их зарплаты, а у 6,8% - одну пятую её часть. У 6,1% граждан, принявших участие в опросе, на выплаты ссуд уходит примерно 30% заработанных сумм, а у 4,5% отвечавших - 40%.

"Высока вероятность того, что граждане с долговой нагрузкой в 50% от заработной платы и более с 1 октября в большинстве банков и МФО получат отказ в получении заемных средств. Но данный отказ будет временным: как только суммарный размер платежей по их кредитам и займам снизится, услуги банков и МФО вновь будут доступны", - прокомментировал ситуацию глава сервиса Роман Макаров.