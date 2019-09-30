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РИА Новости

Проект российской спутниковой системы "Эфир" решили закрыть

03:30 30.09.2019 (обновлено: 04:46 30.09.2019)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект программы Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) для предоставления услуг интернета и мобильной связи, известный под названием "Эфир", исключат из нацпрограммы "Цифровая экономика" по просьбе Роскосмоса из-за отсутствия средств на его реализацию, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма ГК "Роскосмос" и протокола АНО "Цифровая экономика".
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика". В мае 2018 года проект был презентован под названием "Эфир". Создание системы, как заявили в Роскосмосе, требовало 299 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства, а сама система состояла бы из 288 спутников.
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В июне 2018 года было объявлено о создании системы "Сфера" - многофункциональной спутниковой системы, которая должна была насчитывать уже 640 спутников. При этом "Эфир" должен был стать составной частью проекта.
Недавно проект программы "Сфера" прошел одобрение на коллегии Военно-промышленной комиссии. Как ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов, на реализацию проекта в 2020 году уже выделено более 10 млрд рублей. Общая сумма проекта не называлась.
"Ввиду отсутствия источников финансирования (…) ГК "Роскосмос" предлагает исключить проект "ГМИСС" из национальной программы "Цифровая экономика РФ", - говорится в письме госкорпорации.
Соответствующие предложения Роскосмос в середине июля направил в адрес Минкомсвязи, а в середине августа – в правительство, говорится в письме. В Минкомсвязи РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий.
Вопрос об исключении "Эфира" из "Цифровой экономики" рассматривался на заседании рабочей группы по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика", которое прошло 20 сентября. Копия проекта протокола имеется в распоряжении РИА Новости.
"Рекомендовать Минкомсвязи России обеспечить в установленном порядке подготовку соответствующего запроса на изменение паспорта федерального проекта и вынесения его на очередное заседание Президиума правительственно комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - говорится в документе.
В АНО подтвердили РИА Новости, что вопрос об исключении мероприятия из федпроекта "Информационная инфраструктура" действительно был рассмотрен на заседании рабочей группы. "Бизнес не имел возражений и по итогам состоявшегося обсуждения было принято решение поддержать предложение Роскосмоса", - сообщил собеседник агентства.
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Невозможность найти внешних инвесторов в проект "Эфир" подтвердили в Роскосмосе. О том, что единственный потенциальный инвестор Внешэкономбанк решил отказаться от участия в проектировании и финансировании ГМИСС осенью 2018 года сообщил ряд СМИ. Как теперь пояснили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, на реализацию проекта требовалось внебюджетное финансирование в объеме около 500 млрд рублей, а не 299 млрд рублей частно-государственного, как утверждалось прежде. Но финансирование "до настоящего времени не было организовано", - рассказали в госкорпорации.
В то же время в госкорпорации отметили, что Роскосмос сейчас реализует более обширный чем "Эфир" проект в лице программы "Сфера", который потребует значительно меньших объемов капитальных затрат. "Программа "Сфера" будет реализована в период до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования. В настоящее время концепция программы находится на финальной стадии согласования с министерствами и ведомствами, после чего будет представлена в правительство РФ", - рассказали в пресс-службе.
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