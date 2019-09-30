Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

© AP Photo / Evan Vucci Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с автором анонимной жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как любой американец я заслуживаю того, чтобы встретиться с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "разоблачитель", представил идеальный разговор с иностранным лидером в совершенно неверной и обманной манере", - написал он в понедельник в своем Twitter.

Трамп назвал жалобу информатора ложью и выразил желание увидеть и того, кто предоставил ему эту "во многом неверную" информацию.

"Этот человек шпионил за президентом США? Большие последствия!" - написал Трамп.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.