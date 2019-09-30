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РИА Новости

Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским

02:55 30.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с автором анонимной жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как любой американец я заслуживаю того, чтобы встретиться с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "разоблачитель", представил идеальный разговор с иностранным лидером в совершенно неверной и обманной манере", - написал он в понедельник в своем Twitter.

Трамп назвал жалобу информатора ложью и выразил желание увидеть и того, кто предоставил ему эту "во многом неверную" информацию.
"Этот человек шпионил за президентом США? Большие последствия!" - написал Трамп.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.
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Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.
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