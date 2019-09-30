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РИА Новости

Киркоров рассказал, как похудел на 30 килограммов

01:54 30.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале НТВ рассказал, как ему удалось сбросить более чем 30 килограммов лишнего веса.
Киркоров отметил, что его диета "стара как мир". "Это диета Майи Плисецкой", - добавил певец.
По его словам, он не прибегал к длительному голоданию. "Да, 16 часов (не принимать пищу — прим. ред.), последний раз (прием еды. - прим. ред.) — в 18 часов, следующий раз — ну как минимум в 12 или 14 часов следующего дня", - рассказал народный артист России.
Певец признал, что ему пришлось убрать из рациона выпечку, шоколад и газированные напитки, которые он "очень любит".
Ранее заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, что ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса. Актер признался, что не прибегал к диетам, а просто уменьшил порции пищи. По словам Семчева, он ел четыре-пять раз в день, а во время похудения занимался физическими упражнениями и пил много воды.
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