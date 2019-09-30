Киркоров рассказал, как похудел на 30 килограммов

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале Певец Филипп Киркоров в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале НТВ рассказал, как ему удалось сбросить более чем 30 килограммов лишнего веса.

Киркоров отметил, что его диета "стара как мир". "Это диета Майи Плисецкой", - добавил певец.

По его словам, он не прибегал к длительному голоданию. "Да, 16 часов (не принимать пищу — прим. ред.), последний раз (прием еды. - прим. ред.) — в 18 часов, следующий раз — ну как минимум в 12 или 14 часов следующего дня", - рассказал народный артист России.

Певец признал, что ему пришлось убрать из рациона выпечку, шоколад и газированные напитки, которые он "очень любит".