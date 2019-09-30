В Липецкой области загорелся склад с яблоками

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Склад с яблоками горит в Липецкой области на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, пожар произошел в селе Вторая Куликовка Лебедянского района.

"Произошло загорание склада-холодильника для хранения яблок. Установлено, что горела кровля двухэтажного здания (размер 60х50) на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

"В 00.30 пожар локализован на той же площади", - добавили в МЧС. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.