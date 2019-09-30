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РИА Новости

В Липецкой области загорелся склад с яблоками

01:43 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Склад с яблоками горит в Липецкой области на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
По информации ведомства, пожар произошел в селе Вторая Куликовка Лебедянского района.
"Произошло загорание склада-холодильника для хранения яблок. Установлено, что горела кровля двухэтажного здания (размер 60х50) на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
"В 00.30 пожар локализован на той же площади", - добавили в МЧС. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.
Пострадавших нет.
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