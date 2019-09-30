Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T07:15Z
https://ria.ru/20190930/1559261267.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/13/1559261301_0:69:1273:785_1036x0_80_0_0_c1442c0bad713d062ad07d3e5a159b02.jpg
РИА Новости

Билан вновь оконфузился в Самаре

01:11 30.09.2019 (обновлено: 07:15 30.09.2019)
128539
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Певец Дима Билан вновь оконфузился во время посещения Самары, назвав представителя городской студии инклюзивного творчества "фюрером". Об этом сообщает телеканал "360", видео произошедшего было опубликовано во "ВКонтакте".
Певец в ходе повторного визита в Самару навестил городскую студию инклюзивного творчества, подарив ей сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Билану показали работы, выполненные участниками студии, а также предложили спеть для него песню, на что певец ответил: "Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой фюрер. – прим. ред.)".
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, во время концерта певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в инстаграме извинился перед горожанами за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец дал в Самаре открытый концерт, а также подарил сертификат на два монитора пациента высокого класса областной детской клинической больнице.
Певец Дима Билан
Вчера, 21:45Культура
Дима Билан извинился перед самарцами
42167122247227
Обсудить 19
Шоу-бизнесДима Билан (Виктор Белан)СамараОбщество
Популярные комментарии
Вот такие звёзды у Путина. Цинизм везде.
30 сентября, 04:36
ВЛВлад Лиходеев
16110136
У Билана (Белана) в голове мусор , ты пойди на мемориал солдатам Великой Отечественной Войны и покайся за свои слова.
30 сентября, 01:31
АОАлександр Орлов
2201115
Рекомендуем
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
РИА
Новости
Подросток за компьютером
"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Лента
новостей
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева
Актриса сериала "Счастливы вместе" прокомментировала задержание Бочкаревой
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Радиатор отопления в квартире
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Напавших на пограничников северокорейских браконьеров отправили под арест
Уборка урожая
В Новой Москве женщину затянуло под лопасти комбайна
Президент Украины Владимир Зеленский
Политолог прокомментировал статью Spiegel о недовольстве Германии Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
07:49Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Лента новостейМолния