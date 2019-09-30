СМИ: Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичмента

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Советники из аппарата Белого дома в понедельник могут представить президенту США Дональду Трампу варианты стратегии в связи с началом процедуры импичмента, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, среди тех, кто предложит президенту "план быстрого реагирования" исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Отмечается, что советники отрабатывали возможную стратегию, учитывая опыт объявления импичмента бывшему президенту США Биллу Клинтону.
По информации источников, в Белом доме считают, что в ситуации с возникшей угрозой импичмента Трампу могут помочь тщательно спланированные юридически и политически ответные действия.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.
25 сентября, 16:34РИА НовостиНеспортивное поведение