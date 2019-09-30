В России потушили все лесные пожары

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.
Лесные пожары в Сибири
Сибирская и дальневосточная тайга этим летом оказались охвачены огнем, некоторые районы оказались окутаны дымом. В четырех регионах -в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
К тушению пожаров по поручению Владимира Путина привлечены силы Минобороны.
По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом "прикрывались" незаконные рубки.