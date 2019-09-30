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РИА Новости

В России потушили все лесные пожары

00:37 30.09.2019 (обновлено: 02:02 30.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Тушение лесных пожаров
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

Лесные пожары в Сибири

Сибирская и дальневосточная тайга этим летом оказались охвачены огнем, некоторые районы оказались окутаны дымом. В четырех регионах -в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
К тушению пожаров по поручению Владимира Путина привлечены силы Минобороны.
По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом "прикрывались" незаконные рубки.
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Карту осадков откройте кто сомневается
30 сентября, 01:27
Ярослав Погодин
1620005
очень смешно.Наступила осень с ее дождями,но пожары все равно потушили люди.зашибись.Хоть бы не позорились.только в Сибири выгорело больше трех миллиардов гектарТри "лярда",Карл!Потушили они.Позорище.
30 сентября, 03:14
Владимир Вышетравский
1500005
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