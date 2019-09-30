В России потушили все лесные пожары

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

Лесные пожары в Сибири

Сибирская и дальневосточная тайга этим летом оказались охвачены огнем, некоторые районы оказались окутаны дымом. В четырех регионах -в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

К тушению пожаров по поручению Владимира Путина привлечены силы Минобороны.

По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.