Сухопутные войска планируют принять на вооружение электромобили

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сухопутные войска прорабатывают возможность использования электромобилей для бесшумного передвижения, уже получен опыт в этом направлении, рассказал в интервью газете "Красная звезда" главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
"Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой ёмкости, уже получен определённый задел в этом направлении", - рассказал он.
Это, по словам Салюкова, позволит на порядок увеличить энергетику машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, обеспечить применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты.
"При этом за счёт движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции", - сказал он.