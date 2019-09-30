Сухопутные войска планируют принять на вооружение электромобили

"Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой ёмкости, уже получен определённый задел в этом направлении", - рассказал он.

Это, по словам Салюкова, позволит на порядок увеличить энергетику машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, обеспечить применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты.