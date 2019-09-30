Российская армия получила новые танки Т-90М

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил " Красная звезда ". Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "".

Кроме того, по его словам, продолжается закупка Т-72Б3М.

Минобороны и "Уралвагонзавод" заключили госконтракт на капитальный ремонт Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М на форуме "Армия-2019" в июне.

Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у Арматы.