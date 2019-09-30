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РИА Новости
Новое оружие России

Российская армия получила новые танки Т-90М

00:05 30.09.2019 (обновлено: 09:05 30.09.2019)
20522
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Танк Т-90М. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
Кроме того, по его словам, продолжается закупка Т-72Б3М.
Минобороны и "Уралвагонзавод" заключили госконтракт на капитальный ремонт Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М на форуме "Армия-2019" в июне.
Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у Арматы.
На Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем "Калина" и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым "Кордом МТ". Для защиты от огня противника танк оснастили противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера.
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Новое оружие РоссииТ-90РоссияБезопасность
Популярные комментарии
А про Армату уже забыли??? А, да. Она слишком дорогая для нашей армии.
30 сентября, 04:50
Руслан Петров
15411024
И сколько же поступило Т-72Б3М и Т-90М в войска? Нет и двух сотен! Отчитываются о перевооружении на современные образцы, о модернизации оружия, оглашают проценты обновления, чтобы соответствовали программе перевооружения, а НА ДЕЛЕ в войска поставляется в основном СТАРЬЕ после ремонта. Центральный округ перевооружают в основном на Т-72Б3, да еще первых модификаций. Калининградскую область "перевооружили" вообще на Т-72Б (даже не Б3, а старье Б, выпускавшееся с 1985 года), а Дальний восток на Т-80Б (даже не БВ 1985-го года, а старье Б, выпускавшееся с 1980 года). Капремонт старью делают - и в войска. Из самых последних новостей "перевооружения": 25 сентября 2019 г.: "В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М". Вы думаете там с модулем "Бережок", с экранами, новой электроникой и т.д.? Нет! Читаем дальше:" Основным отличием модернизированной БМП-2М является наличие радиостанции «Акведук»." Вот и вся модернизация.
30 сентября, 03:58
Nikolay Petrov
1001004
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