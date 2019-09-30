В Сеть выложен трейлер "Войны миров"

Действие сериала из трех эпизодов происходит в Англии в эдвардианскую эпоху (начало XX века). В фильме снимались Рейф Сполл ("Мир Юрского периода: Павшее королевство"), Элеонор Томлинсон ("Полдарк"), Рупорт Грейвз ("Шерлок") и Роберт Кэрлайл ("И целого мира мало"). Их мирную жизнь в британской провинции нарушает вторжение инопланетян.