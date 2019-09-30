В Сеть выложен трейлер "Войны миров"

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Сети появился трейлер предстоящей адаптации "Войны миров" Герберта Уэллса, сообщает Variety.
Действие сериала из трех эпизодов происходит в Англии в эдвардианскую эпоху (начало XX века). В фильме снимались Рейф Сполл ("Мир Юрского периода: Павшее королевство"), Элеонор Томлинсон ("Полдарк"), Рупорт Грейвз ("Шерлок") и Роберт Кэрлайл ("И целого мира мало"). Их мирную жизнь в британской провинции нарушает вторжение инопланетян.
Сполл играет Джорджа, который уходит от жены и начинает строить отношения с Эми (Томлинсон), несмотря на неодобрение общества. Грейвз играет брата Джорджа, а Кэрлайл – астронома.
Выход сериала запланирован на осень 2019 года.
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