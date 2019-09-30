Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке

© AP Photo / Invision/ Charles Sykes Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, . Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, сообщает People.

"Мы устроили прекрасный праздник с семьей и близкими друзьями вчера вечером", - прокомментировал Родригес фотографию с Лопес в инстаграме.

О помолвке 50-летняя Дженнифер и 44-летний Алекс объявили в марте текущего года. На тот момент они уже встречались на протяжении двух лет. Родригес сделал предложение во время совместного отдыха на Багамских островах.