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РИА Новости

Доллару вынесли приговор к 2020 году

08:00 30.09.2019
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Рубль с начала года укрепился к доллару почти на восемь процентов, к евро — на двенадцать. Российскую валюту, несмотря на санкции, аналитики оценивают как достаточно устойчивую — тому способствуют ослабение инфляционного давления и снижение ставки ЦБ. А вот доллару предрекают ослабление. Таков прогноз одного из крупнейших инвестиционных банков — Goldman Sachs. Что будет с американской денежной единицей в ближайшие полгода и чего ждать осенью от рубля — в материале РИА Новости.

Восстановление не поможет

По прогнозу экспертов Goldman Sachs, в 2020 году можно рассчитывать на восстановление мировой экономики. Предпосылки к этому есть, поскольку то, что происходит с конца 2017-го, не является полноценным спадом, тут скорее замедление среднего цикла. Что же касается США, там экономика находится где-то между замедлением и рецессией.
"Доллар ослабеет в 2020-м и в последующие годы, если глобальный рост восстановится и инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар", — пояснили валютные стратеги Goldman Sachs.
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Для американской валюты есть и другая угроза — в длительный период ослабления ее вгонит дефицит бюджета США, грядущий скачок которого связывают с президентскими выборами 2020 года. Есть опасения, что и без того колоссальный разрыв между доходами и расходами резко увеличится с приходом к власти нового президента, полагает американская консалтинговая компания Jeffries. В этом году дефицит перевалил за триллион долларов — впервые за семь лет.
Противостояние демократов и республиканцев приведет к "массовым ставкам на того кандидата, кто пообещает больше расходов, чем другие", указывает Брэд Бехтель, валютный стратег Jefferies.

"В конечном итоге результат будет один: непомерные расходы правительства. Если рынок начнет осознавать, что состояние государственных финансов близко к стрессовому в результате действий следующего президента, доллар ослабеет в краткосрочной перспективе", — уточнил аналитик.

ФРС добьет доллар

С другой стороны, если реализуются негативные риски и экономика начнет замедляться, доллар, скорее всего, останется крепким, даже если Федрезерв пойдет на существенное снижение ставок. "Структура сильного доллара во время рецессии сохраняется, несмотря на то, что ФРС обычно продолжает снижать ставки", — отмечают в Goldman Sachs.
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Но у аналитиков датского Saxo Bank другое мнение. Еще в июле они предупреждали: изменившаяся риторика Федеральной резервной системы говорит о грядущем ослаблении американской валюты. От "ястребиных" настроений регулятора не осталось и следа. Взят курс на снижение ставок. Как и предполагалось, это произошло дважды — в июле и сентябре, оба раза — на 0,25 процентного пункта.
"Федеральная резервная система играет в догонялки с экономикой, и если мы увидим существенные негативные признаки в третьем квартале, то ставки мгновенно снизят фактически до нуля или даже вернутся к количественному смягчению. Все это указывает на ослабление американского доллара во второй половине года", — делает вывод главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в макроэкономическом прогнозе на третий квартал.

Рубль будет спокоен

Таким образом, доллар рискует подешеветь ко всем основным валютам, в том числе и к российской. С начала года рубль укрепился к "американцу" почти на восемь процентов, к евро — на 12%. Сейчас курс — порядка 64,35 рубля за доллар.
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Эксперты констатируют: несмотря на западные санкции, видно, что российская валюта вполне устойчива, в том числе за счет ослабления инфляционного давления и снижения ставки Центробанком.
"Официальная инфляция в России — около четырех процентов, весь месяц наблюдается или снижение потребительских цен, или их нулевая динамика. В октябре инфляция может опуститься ниже четырех процентов и приблизиться к официальному целевому значению. Для рубля это хороший сигнал", — подчеркивает Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари".
"Ожидания по доллару на осень находятся в коридоре 63-67 рублей. Даже в случае явного внешнего негатива, осложнений внутри глобальных экономик и прочих острых моментов доллара выше 69 рублей пока не видно", — заключает Бодрова.
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Goldman SachsФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФСШАЭкономика
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