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РИА Новости

Ученые нашли новый способ получения самого экологически чистого топлива

03:00 30.09.2019 (обновлено: 03:01 30.09.2019)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС" совместно с зарубежными коллегами нашли материал, который может позволить отказаться от использования дорогостоящих благородных металлов при производстве экологически чистого водородного топлива. Статья о разработке опубликована в международном журнале ACS Energy Letters.
Альтернативная экологичная энергетика уверенно набирает популярность. Лидируют наиболее простые способы — использование энергии солнца и ветра. Эффективность ее запасания и использования зависит от метода конверсии электрической энергии в энергию химической связи синтезируемого топлива.
Наиболее удачным топливом, которое можно получить из "зеленой" электроэнергии, является водород. Количество теплоты при сжигании водорода в несколько раз превосходит показатель углеводородов, а образуется при этом только вода, не несущая угрозы для окружающей среды. Однако распространенные способы получения водорода либо дороги, либо недостаточно эффективны.
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Перспективным способом получения водорода является электролиз, то есть разложение воды на катализаторе на кислород и водород с помощью электричества. Наиболее эффективным катализатором является платина — дорогой и редкий металл. Проблема использования платины не только в ее стоимости, но и в эффективности самого процесса катализа, ведь в реакции участвует только поверхность платинового элемента, а остальная масса оказывается "лишней".
Решением могло бы быть использование пластин толщиной в один атом, но структура платины не позволяет изготовить стабильные двумерные элементы.

"Еще в 30-х годах прошлого века было показано, что двумерный кристалл будет нестабилен. Однако недавние исследования опровергли это для соединений с ковалентной связью, что позволило по-новому взглянуть на возможность создания двумерных катализаторов", - объяснил старший научный сотрудник лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Захар Попов.

Исследуя новый класс двумерных материалов, ученые из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" совместно с коллегами из Венгрии (Институт технической физики и материаловедения, Центр энергетический исследований, Венгерская академия наук) и Южной Кореи (Корейский исследовательский институт стандартизации и наук) нашли материал, который вполне способен отвечать требованиям энергетиков: двумерный дисульфид молибдена (MoS₂) при сильном окислении проявил необходимые свойства.
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"Дисульфид молибдена рассматривался в качестве катализатора и до того, как мы узнали, что он способен сильно окисляться. Однако тогда катализ шел только по краям пластины, а окисление позволило использовать всю поверхность за счет уникальной особенности этого материала — на его поверхности образуются моноатомные центры, на которых и происходит химическая реакция", — сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Павел Сорокин.
По его словам, вопрос применения двумерных материалов в качестве катализаторов пока находится на стадии первичных лабораторных исследований и теоретического моделирования. Основная сфера их изучения сегодня — полупроводники для электронных устройств.
На текущий момент учеными показана эффективность лабораторных образцов, но внедрение этой технологии — вопрос будущего. Исследовательская группа продолжает работать в области поиска перспективных для катализа двумерных соединений.
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