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РИА Новости

Космические новости в фотографиях, сентябрь 2019 года

10:55 30.09.2019
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия сентября.
CC BY 3.0 / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill /

Космический аппарат Juno увидел на поверхности Юпитера тень от спутника планеты Ио.

Спутник Ио отбрасывает свою тень на Юпитер
1 из 13

Космический аппарат Juno увидел на поверхности Юпитера тень от спутника планеты Ио.

CC BY 3.0 / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill /
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Сотрудники РКК "Энергия" извлекают робота Федора из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14" после полета в космос.

Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия извлекают робота Федора из спускаемого аппарата космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС
2 из 13

Сотрудники РКК "Энергия" извлекают робота Федора из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14" после полета в космос.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© ESA/Luca Parmitano

Вид на Амазонку с борта Международной космической станции.

Вид на реку Амазонку с борта МКС
3 из 13

Вид на Амазонку с борта Международной космической станции.

© ESA/Luca Parmitano
© NASA; ESA; and S. Farrell, Sydney Institute for Astronomy, University of Sydney

Черная дыра HLX-1 в галактике ESO 243-49.

Галактика ESO 243-49 и черная дыра HLX-1
4 из 13

Черная дыра HLX-1 в галактике ESO 243-49.

© NASA; ESA; and S. Farrell, Sydney Institute for Astronomy, University of Sydney
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS / Crater fill

Кратер на Марсе, снятый космическим аппаратом Trace Gas Orbiter.

Кратер на Марсе снятый космическим аппаратом Trace Gas Orbiter
5 из 13

Кратер на Марсе, снятый космическим аппаратом Trace Gas Orbiter.

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS / Crater fill
© NASA / Nick Hague

Ураган "Дориан" с борта МКС.

Ураган Дориан с борта Международной космической станции
6 из 13

Ураган "Дориан" с борта МКС.

© NASA / Nick Hague
© Фото : ESA/Hubble & NASA, L. Ferrarese et al.

Карликовая эллиптическая галактика M 110 в созвездии Андромеды.

Карликовая эллиптическая галактика M 110 в созвездии Андромеды
7 из 13

Карликовая эллиптическая галактика M 110 в созвездии Андромеды.

© Фото : ESA/Hubble & NASA, L. Ferrarese et al.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур. Это 70-й и последний старт в истории ракеты.

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
8 из 13

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур. Это 70-й и последний старт в истории ракеты.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Фото : NASA Astronaut Christina Hammock Koch

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15
9 из 13

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ".

© Фото : NASA Astronaut Christina Hammock Koch
© NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Осадочные породы и песок в марсианском кратере Danielson. Фото сделано межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

Осадочные породы и песок в кратере Danielson снятый космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter
10 из 13

Осадочные породы и песок в марсианском кратере Danielson. Фото сделано межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

© NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA / Hubble explores the formation and evolution of star clusters in the Large Magellanic Cloud

Шаровое скопление звезд NGC 1466 в созвездии Южная Гидра.

Шаровое скопление NGC 1466 в созвездии Южная Гидра
11 из 13

Шаровое скопление звезд NGC 1466 в созвездии Южная Гидра.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA / Hubble explores the formation and evolution of star clusters in the Large Magellanic Cloud
© NASA / Nick Hague

Вид с Международной космической станции.

Вид с Международной космической станции
12 из 13

Вид с Международной космической станции.

© NASA / Nick Hague
© NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)

Телескоп Hubble сделал новое яркое фото Сатурна.

Сатурн снятый телескопом Hubble во время самого близкого подхода к Земле
13 из 13

Телескоп Hubble сделал новое яркое фото Сатурна.

© NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)
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