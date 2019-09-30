Космические новости в фотографиях, сентябрь 2019 года

Космический аппарат Juno увидел на поверхности Юпитера тень от спутника планеты Ио.
Космический аппарат Juno увидел на поверхности Юпитера тень от спутника планеты Ио.
Сотрудники РКК "Энергия" извлекают робота Федора из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14" после полета в космос.
Сотрудники РКК "Энергия" извлекают робота Федора из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14" после полета в космос.
Вид на Амазонку с борта Международной космической станции.
Черная дыра HLX-1 в галактике ESO 243-49.
Черная дыра HLX-1 в галактике ESO 243-49.
Кратер на Марсе, снятый космическим аппаратом Trace Gas Orbiter.
Кратер на Марсе, снятый космическим аппаратом Trace Gas Orbiter.
Ураган "Дориан" с борта МКС.
Карликовая эллиптическая галактика M 110 в созвездии Андромеды.
Карликовая эллиптическая галактика M 110 в созвездии Андромеды.
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур. Это 70-й и последний старт в истории ракеты.
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур. Это 70-й и последний старт в истории ракеты.
Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ".
Осадочные породы и песок в марсианском кратере Danielson. Фото сделано межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.
Осадочные породы и песок в марсианском кратере Danielson. Фото сделано межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.
Шаровое скопление звезд NGC 1466 в созвездии Южная Гидра.
Шаровое скопление звезд NGC 1466 в созвездии Южная Гидра.
Вид с Международной космической станции.
Телескоп Hubble сделал новое яркое фото Сатурна.
Телескоп Hubble сделал новое яркое фото Сатурна.