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РИА Новости

День Интернета в России

02:50 30.09.2019
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© Depositphotos / MactrunkGoogle на ipad
Google на ipad
© Depositphotos / Mactrunk
День Интернета в России ежегодно отмечается 30 сентября. Празднование дня Всемирной паутины было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем Интернета и провести перепись "населения Рунета" – на тот момент насчитали один миллион пользователей.
В других странах Международный день Интернета празднуется 4 апреля, в день средневекового архиепископа Севильи святого Исидора, который создал один из прообразов современного интернета – 20-томную энциклопедию человеческих знаний. Именно этого святого считают небесным покровителем Всемирной сети.
По данным Росстата, в 2017 году доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет составила 76,3%. Численность интернет-пользователей на 100 человек населения составила 76%, что на 3% больше, чем в 2016 году.
По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2018 году аудитория Рунета выросла на 3% относительно 2017 года и составила 90 миллионов человек (74% населения). Средний пользователь проводит в сети более трех часов в день.
По прогнозу экспертов к 2020 году доступ в Интернет в РФ будут иметь около 85% россиян.
По данным ВЦИОМ, 65% выходят в сеть ежедневно, 14% – несколько раз в неделю или месяц и 2% – крайне редко. Наиболее активную аудиторию (76%) составляют 18-24-летние жители Москвы и Санкт-Петербурга.
При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) хотя бы один раз в месяц пользуются интернетом через мобильные устройства, а 20,9% жителей РФ используют только мобильный интернет.
В 2018 году мобильная аудитория Интернета составила 24,3 миллиона человек, а десктопная – 13,9 миллиона человек. По сравнению с 2017 годом мобильная аудитория увеличилась на 9% и составила 61% от всех пользователей интернета, которые выходят в сеть ежемесячно, а аудитория десктопа уменьшилась на 2% и составила 51%.
Согласно опросу ВЦИОМ, 47% пользователей Интернета всех возрастных категорий уверены, что без его использования их жизнь изменится, и это станет для них серьезным испытанием.
При этом 44% россиян используют Интернет для работы и учебы, 42% – для чтения книг, просмотра фильмов и прослушивания музыки, а 35% пользователей используют Интернет-ресурсы в качестве источника новостей и знаний.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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