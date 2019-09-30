Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T08:00Z
https://ria.ru/20190930/1559177367.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/24/1559072454_0:394:2939:2047_1036x0_80_0_0_68a8f3d1afa7abdbe4e0e4804641a971.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Запад это игнорирует". Новая сторона Дамаска после войны

08:00 30.09.2019
702
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПлощадь Мерджи в Дамаске
Площадь Мерджи в Дамаске
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. "В Дамаске безопасно?" — вопрос, волнующий многих из тех, кто следит за ситуацией в Сирии. Еще недавно восточную часть города контролировали боевики, мирные кварталы обстреливали. Как изменилась столица арабской республики за полтора года, своими глазами увидел корреспондент РИА Новости.

Спешно забытый ужас

Одна из главнейших святынь Дамаска — церковь Ханания. Именно тут, согласно Новому Завету, в доме Анании прозрел и крестился гонитель христиан Савл, ставший апостолом Павлом.
Когда местным христианам угрожало уничтожение, мировая общественность не желала этого видеть. Христианский квартал Баб Тума граничит с районом Джобар на востоке Дамаска, который заняли боевики. Оттуда на головы мирных жителей сыпались мины, и со временем ужас стал обыденностью: несмотря на смертельную угрозу, люди продолжали жить как обычно. А западные СМИ писали о том, как плохо Джобару, игнорируя страдания соседнего Баб Тумы.

"Когда я встречался с представителями различных Церквей, СМИ и общественных организаций в странах Запада, то сталкивался с тем, что вопрос помощи верующим Сирии там изрядно политизирован. Они сразу спрашивали: "А вы за Асада или за оппозицию?", без внимания к реальной ситуации в стране, где религиозные общины находятся вне политики, помогая всем страждущим", — сетует Ефрем II, патриарх Сиро-яковитской церкви в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Уже второй раз он принимает у себя гостей из России — делегацию христианского и исламского духовенства, которая прибыла в Дамаск вместе с гуманитарной помощью от российских верующих.
Многие из этой делегации, включая корреспондента РИА Новости, привозили в Дамаск гуманитарную помощь еще полтора года назад — и тогда были вынуждены укрываться от мин в стенах Сиро-яковитской патриархии. Пятого февраля прошлого года боевики обстреляли пункт раздачи продуктов, доставленных российскими религиозными деятелями, прямо рядом со входом в здание патриархии. Две женщины погибли. А вечером того же дня весь квартал Баб Тума подвергся одной из мощнейших за все годы войны бомбардировок.
© РИА Новости / Антон СкрипуновРынок на месте развалин храма Юпитера в Дамаске. 2018 и 2019 годы
Рынок на месте развалин храма Юпитера в Дамаске. 2018 и 2019 годы
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Рынок на месте развалин храма Юпитера в Дамаске. 2018 и 2019 годы
Спустя несколько недель после трагедии сирийские войска освободили район Джобар и расположенный за ним пригород Дума от террористов. И сегодня следов той бомбежки не видно: местные быстро заделали дыры в домах и стараются забыть об обстрелах как о страшном сне.
Дамаск вернулся к полноценной жизни. Особенно это заметно по базару в исторической части сирийской столицы. Если полтора года назад тут, кроме торговцев и обитателей прилегающих домов, почти никого не было, то теперь это одно из самых людных мест. Под крытыми сводами рынка появился третий ряд, где торгуют в основном дети, а еще полтора года назад они приставали к прохожим, выклянчивая деньги. Горожане мирно прогуливаются, протягивают купюры торговцу сладостями — а в военное время тут процветал натуральный обмен. Но торговцы кофе в фесках стоят на тех же самых "точках", зазывая клиентов.
© РИА Новости / Антон СкрипуновПродавец кофе на рынке в исторической части Дамаска. 2018 и 2019 годы
Продавец кофе на рынке в исторической части Дамаска. 2018 и 2019 годы
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Продавец кофе на рынке в исторической части Дамаска. 2018 и 2019 годы

В школу под обстрелом

Один из самых густонаселенных районов Дамаска — Барза — с началом столкновений в 2011 году оказался на передовой, но многие жители не покинули свои дома — им попросту некуда было податься. В итоге они стали живыми мишенями.
Ахмад Амори пошел в районную школу в 2012-м, однако уроки в первом классе продлились недолго: мины боевиков превратили здание в убогий остов. Пришлось посещать занятия в соседнем районе, что из-за обстрелов удавалось далеко не всегда.
© РИА Новости / Антон СкрипуновПоврежденное в результате обстрела здание в районе Барза. Дамаск
Поврежденное в результате обстрела здание в районе Барза. Дамаск
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Поврежденное в результате обстрела здание в районе Барза. Дамаск
"Боевики заняли восточную часть района Барза и постоянно стреляли по домам. Мы прятались где попало, плотно прижав ладони к ушам", — рассказывает он.
Некоторые многоэтажки в Барза буквально изрешечены снарядами. Многие повреждения пока не заделали — жильцы либо погибли, либо спешно бежали оттуда. Там, где люди все же остались, пробоины постепенно заложили кирпичом.
© РИА Новости / Антон СкрипуновОтремонтированное после обстрела здание в районе Барза. Дамаск
Отремонтированное после обстрела здание в районе Барза. Дамаск
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Отремонтированное после обстрела здание в районе Барза. Дамаск

Стремительное восстановление

Район Барза возвращается к довоенному облику во многом благодаря помощи из России. Так, на средства российских верующих полностью восстановлена местная школа — ее белое здание разительно выделяется на фоне окружающих бурых руин. И это лишь один из примеров.
"Россия не только помогает нам избавляться от террористов, но и участвует в восстановлении инфраструктуры страны. Лично для меня школа значит не меньше, чем для министра обороны освобождение какого-либо района от боевиков. Ведь террористы несли разрушение повсюду, а мы хотим созидать", — подчеркивает министр образования Сирии Салех аль-Рашид.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Города мира. Дамаск
 Города мира. Дамаск
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Города мира. Дамаск
Строительство идет быстро — это подтверждают и эксперты. В прошлом году впервые за семь лет ВВП Сирии показал небольшой рост в 0,1 процента. А по итогам 2019-го, как ожидается, экономика прибавит 5,8 процента. Сирийские власти обратились за помощью к России, Ирану и Китаю.
Сирийцы смотрят в будущее с оптимизмом, хотя послевоенных проблем немало. Вдоль дороги из района Барза в пригород Дума перед глазами разворачивается картина апокалипсиса: полуразрушенные дома, ржавые остовы машин, разбросанная повсюду колючая проволока. За эти районы, Джобар и Харасту, в марте прошлого года шли кровопролитные бои. Потерпев поражение, боевики покинули эту местность вместе с семьями, а сотни мирных жителей так и живут среди развалин.
Обитаемые руины в Харасте легко определить по огромным пластиковым бочкам для воды и сохнущему белью. Изредка в течение дня через КПП проезжают машины — люди выбираются в город за едой. Кого попало сюда не пускают: покидавшие район боевики оставили сирийской армии и местным жителям смертельные "сюрпризы". Военные находят и уничтожают мины чуть ли не ежедневно.
Пока неизвестно, когда освобожденные от террористов районы будут полностью восстановлены. Власти говорят о сроке три года — речь идет о всей стране. Жители некогда занятых террористами районов Дамаска надеются, что руины снесут и на их месте появятся новые многоэтажки. А огни городских ночных фонарей сменят костры для уничтожения боеприпасов .
Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
24 сентября, 08:00Религия и мировоззрение
Еще одна страна может заговорить по-русски
1000002
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеВойна в СирииМоскваСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Нью-Йоркская фондовая биржа, расположенная на Уолл-стрит
Америка готовит для Китая страшную кару
РИА
Новости
Американские доллары
Доллару вынесли приговор к 2020 году
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
ООН как действующий пакт о ненападении великих держав
Таяние ледников Антарктиды
Что будет с океаном, если растает Антарктида? Ученые вынесли вердикт
Лента
новостей
Первая американская атомная подводная лодка USS Nautilus (SS-571)
Схватка атомных акул. "Ленинский комсомол" против "Наутилуса"
Кирилл Потапов с волком
Бизнесмен из Екатеринбурга приручил волков и стал звездой инстаграма
Здание Совета Европы в Страсбурге
Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию
Юрий Луценко
Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Танки Т-90
Российская армия получила новые танки Т-90М
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Здание Европейской комиссии в Брюсселе
Новая эпоха империй. Европа боится остаться за бортом истории
Здание Капитолия США
Российский след в Украингейте найден. Как нас накажут
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
07:49Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Лента новостейМолния