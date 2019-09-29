Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ

АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости. Ситуация в центре приема и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Ситуация в центре приема и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha

В лагере находятся 12,5 тысячи человек, хотя он рассчитан на 3 тысячи. В последние недели идёт массовый поток мигрантов с турецкого побережья.

В воскресенье мигранты подожгли контейнер для жилья, надеясь, что так их быстрее отправят из лагеря на континентальную часть Греции. Сотни мигранты напали на пожарных, приехавших тушить огонь, и разбили две пожарные машины. Спасатели вынуждены были покинуть лагерь и тушить с расстояния. Сгорели семь или восемь контейнеров, сообщает телеканал. По предварительным данным, погибли два человека - женщина и ребёнок, сгоревшие в контейнерах.

Мигранты попытались освободить находящихся за различные нарушения закона под стражей собратьев. Произошли столкновения с полицией, применившей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Вечером начались столкновения между группами мигрантов и беженцев разной национальности и вероисповедания. Тысячи семей начали бежать из лагеря.

Министерство защиты граждан сообщило, что направило дополнительные силы полиции. СМИ сообщают, что из Афин летят подразделения спецназа полиции, их отправили военно-транспортным самолетом С-130.

"Ситуация очень тяжелая, мы все в опасности... Ситуация, к сожалению, выходит из-под контроля. Мы находимся за воротами и пытаемся связаться, чтобы успокоить людей и предотвратить восстание мигрантов", - сказал мэр Митилини Эвстратиос Кителис телеканалу Alpha.