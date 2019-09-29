Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T04:47Z
https://ria.ru/20190929/1559260756.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151395/43/1513954307_0:378:4032:2646_1036x0_80_0_0_80326a479dce97e8d5697c6b6793eeef.jpg
РИА Новости

Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ

23:41 29.09.2019 (обновлено: 04:47 30.09.2019)
2139
© Фото : Геннадий МельникГреческий спецназ
Греческий спецназ
© Фото : Геннадий Мельник
Греческий спецназ. Архивное фото
АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости. Ситуация в центре приема и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.
В лагере находятся 12,5 тысячи человек, хотя он рассчитан на 3 тысячи. В последние недели идёт массовый поток мигрантов с турецкого побережья.
В воскресенье мигранты подожгли контейнер для жилья, надеясь, что так их быстрее отправят из лагеря на континентальную часть Греции. Сотни мигранты напали на пожарных, приехавших тушить огонь, и разбили две пожарные машины. Спасатели вынуждены были покинуть лагерь и тушить с расстояния. Сгорели семь или восемь контейнеров, сообщает телеканал. По предварительным данным, погибли два человека - женщина и ребёнок, сгоревшие в контейнерах.
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
21 сентября, 15:37РИА Новости
Греция усилит береговую охрану в связи с ростом потока мигрантов
Мигранты попытались освободить находящихся за различные нарушения закона под стражей собратьев. Произошли столкновения с полицией, применившей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Вечером начались столкновения между группами мигрантов и беженцев разной национальности и вероисповедания. Тысячи семей начали бежать из лагеря.
Министерство защиты граждан сообщило, что направило дополнительные силы полиции. СМИ сообщают, что из Афин летят подразделения спецназа полиции, их отправили военно-транспортным самолетом С-130.
"Ситуация очень тяжелая, мы все в опасности... Ситуация, к сожалению, выходит из-под контроля. Мы находимся за воротами и пытаемся связаться, чтобы успокоить людей и предотвратить восстание мигрантов", - сказал мэр Митилини Эвстратиос Кителис телеканалу Alpha.
Сообщается, что сейчас огонь потушен, однако столкновения продолжаются. В беспорядках пострадали по меньшей мере пять человек, они направлены в больницы.
Беженцы на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
20 декабря 2017, 13:01РИА Новости
СМИ сообщили о многочасовых столкновениях в лагере мигрантов на Лесбосе
277351111
Обсудить 1
ЛесбосГрецияВ мире
Рекомендуем
Подросток за компьютером
"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
РИА
Новости
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Лента
новостей
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Актриса Наталья Бочкарева
Актриса сериала "Счастливы вместе" прокомментировала задержание Бочкаревой
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Танк Т-90М
Российская армия получила новые танки Т-90М
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Напавших на пограничников северокорейских браконьеров отправили под арест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
07:49Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Лента новостейМолния