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РИА Новости

Путин подписал закон о введении новой системы винных акцизов

23:39 29.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор винограда
Сбор винограда
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сбор винограда. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении с 2020 года единой ставки акциза на российское и импортное вино, а также о введении акцизов на виноград, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ, закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Согласно действующему кодексу, российские тихие и игристые вина (с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения) облагаются по льготной ставке акциза. Предполагалось, что, например, для вина в 2020 году она составит 5 рублей за литр, на шампанское - 14 рублей.
В то же время ставка акциза на иностранное вино в следующем году составила бы 19 рублей за литр, на шампанское - 37 рублей. Принятый закон одновременно выравнивает акцизы для российских и зарубежных напитков, а также повышает ставки. Так, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.
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Одновременно вводится акциз на виноград и виноматериалы. Ставка акциза на виноград в 2020 году составит 30 рублей за тонну, в 2021 году - 31 рубль, в 2022 году - 32 рубля, на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - соответственно 31 рубль за литр, 32 рубля и 33 рубля.
При этом производители вина из российского винограда получат возможность налогового вычета с применением повышающего коэффициента. Вычетам будут подлежать суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина, виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде.
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