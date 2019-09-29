Путин подписал закон о введении новой системы винных акцизов

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении с 2020 года единой ставки акциза на российское и импортное вино, а также о введении акцизов на виноград, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ, закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Согласно действующему кодексу, российские тихие и игристые вина (с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения) облагаются по льготной ставке акциза. Предполагалось, что, например, для вина в 2020 году она составит 5 рублей за литр, на шампанское - 14 рублей.

В то же время ставка акциза на иностранное вино в следующем году составила бы 19 рублей за литр, на шампанское - 37 рублей. Принятый закон одновременно выравнивает акцизы для российских и зарубежных напитков, а также повышает ставки. Так, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

Одновременно вводится акциз на виноград и виноматериалы. Ставка акциза на виноград в 2020 году составит 30 рублей за тонну, в 2021 году - 31 рубль, в 2022 году - 32 рубля, на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - соответственно 31 рубль за литр, 32 рубля и 33 рубля.