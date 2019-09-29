"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.

"Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы можете его найти?" — написала она.