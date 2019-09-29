Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T23:16Z
https://ria.ru/20190929/1559260545.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154821/23/1548212389_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_46fc7eb3446a2fbde4ae96c05b88caa6.jpg
РИА Новости

"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

23:13 29.09.2019 (обновлено: 23:16 29.09.2019)
107368
© Depositphotos / VitalikRadkoПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.
Снимок опубликовала пользовательница Bella Lack.
"Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы можете его найти?" — написала она.
"Нет, но теперь у меня разболелась голова", — ответил девушке Resister Dog.

"Я умру до того, как мне удастся его заметить", — призналась Laura Jennings.

"Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке", — пожаловался Zack Ickowicz.
"Наверное, с моим мозгом что-то не так", — прокомментировал снимок antoonna.
Некоторым все-таки удалось найти хищника на фото. Оказалось, что леопард лежит в небольшой яме позади дерева, по левую сторону от него. Из-за пятнистой окраски млекопитающее затерялось среди мелких камешков и земли вокруг.
"Я вижу его! Ух ты! Как только вы нашли леопарда, вы уже не можете развидеть его! Я ожидала, что он будет виден лишь частично, а не весь целиком. Потрясающе!" — написала Shell.
"Это заняло у меня около пяти минут. Хорошо же он спрятался", — отметила Stephanie Barlow.
Раздувшийся от аллергии сиамский кот
9 мая, 19:55РИА Новости
Проглотивший осу кот покорил соцсети
955519292852
Обсудить 7
В мире
Рекомендуем
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
РИА
Новости
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Лента
новостей
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева
Актриса сериала "Счастливы вместе" прокомментировала задержание Бочкаревой
Радиатор отопления в квартире
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Уборка урожая
В Новой Москве женщину затянуло под лопасти комбайна
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Напавших на пограничников северокорейских браконьеров отправили под арест
Лариса Ницой
"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
07:49Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Лента новостейМолния