"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.
Снимок опубликовала пользовательница Bella Lack.
Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo— Bella Lack 🌱 (@BellaLack) September 27, 2019
"Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы можете его найти?" — написала она.
"Нет, но теперь у меня разболелась голова", — ответил девушке Resister Dog.
"Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке", — пожаловался Zack Ickowicz.
"Наверное, с моим мозгом что-то не так", — прокомментировал снимок antoonna.
Некоторым все-таки удалось найти хищника на фото. Оказалось, что леопард лежит в небольшой яме позади дерева, по левую сторону от него. Из-за пятнистой окраски млекопитающее затерялось среди мелких камешков и земли вокруг.
Took me just few seconds. pic.twitter.com/fXbEQLLHOt— Foodenix (@foodenix) September 29, 2019
"Я вижу его! Ух ты! Как только вы нашли леопарда, вы уже не можете развидеть его! Я ожидала, что он будет виден лишь частично, а не весь целиком. Потрясающе!" — написала Shell.
"Это заняло у меня около пяти минут. Хорошо же он спрятался", — отметила Stephanie Barlow.
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