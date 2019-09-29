Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T23:04Z
https://ria.ru/20190929/1559260486.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150686/57/1506865731_0:151:3105:1898_1036x0_80_0_0_2903ecee857e796f09754c5782815aa9.jpg
РИА Новости

Явка на парламентских выборах в Австрии превысила 60%

23:04 29.09.2019
289
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖительница Вены у входа на избирательный участок
Жительница Вены у входа на избирательный участок
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Жительница Вены у входа на избирательный участок. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Австрии составила 60,6%, свидетельствуют первые данные подсчета МВД.
Отмечается, что данные указаны без учета досрочно поданных голосов, подсчет которых должен завершиться только в четверг. Соответственно, итоговая явка может быть выше.
Явка избирателей на досрочных парламентских выборах 2017 года составила 80%.
По данным МВД, Австрийская народная партия Себастьяна Курца набирает 38,4%, что соответствует 1 467 607 голосов избирателей и 73 из 183 мандатов в Национальном совете. На втором месте - Социал-демократическая партия с 21,5% голосов (41 мандат), на третьем - Австрийская партия свободы с 17,3% (32 мандата). Четвертое место достается партии "Зеленые", которая получает 12,4% (23 мандата), пятое - праволиберальной NEOS - 7,4% (14 мандатов).
Норберт Хофер
Вчера, 21:21РИА Новости
Экс-партнер партии Курца в правительстве Австрии намерен уйти в оппозицию
801001
Обсудить 0
МВД АвстрииАвстрияВ мире
Рекомендуем
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
Подсчет голосов на парламентских выборах в Австрии продлится до четверга
РИА
Новости
Норберт Хофер
Экс-партнер партии Курца в правительстве Австрии намерен уйти в оппозицию
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии с 38,4% голосов
Вид на город Эль-Кувейт
Апелляционный суд Кувейта отложил приговор по делу осужденной россиянки
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичмента
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Президент РФ Владимир Путин
Путин оставил акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Отец Ассанжа обвинил британскую тюрьму в истязаниях сына
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку
Греческий спецназ
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран поддержал призыв хуситов о прекращении огня к Саудовской Аравии
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Курц готов говорить со всеми партиями, представленными в парламенте Австрии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
07:49Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Лента новостейМолния