Явка на парламентских выборах в Австрии превысила 60%

Отмечается, что данные указаны без учета досрочно поданных голосов, подсчет которых должен завершиться только в четверг. Соответственно, итоговая явка может быть выше.

По данным МВД, Австрийская народная партия Себастьяна Курца набирает 38,4%, что соответствует 1 467 607 голосов избирателей и 73 из 183 мандатов в Национальном совете. На втором месте - Социал-демократическая партия с 21,5% голосов (41 мандат), на третьем - Австрийская партия свободы с 17,3% (32 мандата). Четвертое место достается партии "Зеленые", которая получает 12,4% (23 мандата), пятое - праволиберальной NEOS - 7,4% (14 мандатов).