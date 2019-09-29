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РИА Новости

Апелляционный суд Кувейта отложил приговор по делу осужденной россиянки

23:02 29.09.2019
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт
Вид на город Эль-Кувейт
© РИА Новости / А. Игнатов
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Вид на город Эль-Кувейт. Архивное фото
ДОХА, 29 сен - РИА Новости. Финальные слушания апелляционного суда Кувейта по делу осужденной российской предпринимательницы Марии Лазаревой, обвиненной в растрате средств Кувейтского портового управления, назначены на 14 октября, сообщил в воскресенье РИА Новости присутствовавший на процессе советник спикера Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров после завершения очередного судебного заседания.
Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию. В начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).
"Окончательные слушания и вынесение вердикта отложены на 14 октября, хотя защита просила отсрочку на два месяца, чтобы изучить дополнительные материалы обвинения", - сказал Сидоров.
Ранее Лазарева сообщила РИА Новости, что будет обжаловать приговор в третьей по счету инстанции - кассационном суде, если апелляционный суд не снимет с нее окончательно всех обвинений. Она отметила, что за полтора года с начала процесса только в июне ей разрешили защищать себя и пригласить свидетелей защиты, среди которых опытные иностранные эксперты, расследующие финансовые преступления.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
26 июня, 14:11РИА Новости
Москалькова держит на контроле ситуацию с осужденной в Кувейте россиянкой
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