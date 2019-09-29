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РИА Новости

Подсчет голосов на парламентских выборах в Австрии продлится до четверга

23:00 29.09.2019
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© REUTERS / Leonhard FoegerКонсервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
© REUTERS / Leonhard Foeger
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Подсчет голосов, отданных на досрочных парламентских выборах в Австрии, затянется до четверга, заявил в воскресенье глава МВД Вольфганг Пешорн.
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье.
По словам Пешорна, подсчет голосов, поданных по почте, начнется в понедельник.
"Таким образом, предварительные результаты с учетом досрочно поданных голосов будут известны во второй половине четверга. Мы исходим из того, что речь идет о 930 тысячах бюллетеней", - заявил Пешорн.
Глава МВД Австрии отметил, что окончательные результаты выборов станут известны 16 октября.
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
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Согласно предварительным данным МВД, ответственного за ход выборов, Австрийская народная партия Себастьяна Курца побеждает с результатом 38,4%, получая 73 из 183 мандатов в Национальном совете. На втором месте - Социал-демократическая партия с 21,5% голосов (41 мандат), на третьем - Австрийская партия свободы с 17,3% (32 мандата). Четвертое место достается партии "Зеленые", которая получает 12,4% (23 мандата), пятое - праволиберальной NEOS - 7,4% (14 мандатов).
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