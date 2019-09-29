Подсчет голосов на парламентских выборах в Австрии продлится до четверга

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике

ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Подсчет голосов, отданных на досрочных парламентских выборах в Австрии, затянется до четверга, заявил в воскресенье глава МВД Вольфганг Пешорн.

Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье.

По словам Пешорна, подсчет голосов, поданных по почте, начнется в понедельник.

"Таким образом, предварительные результаты с учетом досрочно поданных голосов будут известны во второй половине четверга. Мы исходим из того, что речь идет о 930 тысячах бюллетеней", - заявил Пешорн.

Глава МВД Австрии отметил, что окончательные результаты выборов станут известны 16 октября.