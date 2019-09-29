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РИА Новости

Путин оставил акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне

22:59 29.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий сохранение акцизов на авиакеросин в 2020-2022 годах на уровне 2019 года, а также рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%, соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Акциз на авиакеросин в 2020-2021 годах, как и планировалось ранее, останется на текущем уровне в 2800 рублей. На 2022 год ставка акциза также останется неизменной. Акциз на дизельное топливо в 2020 году увеличится на 3,4%, до 8835 рублей, в 2021 году составит 9188 рублей, в 2022 году - 9556 рублей.
Акциз на бензин пятого класса в 2020 году вырастет на 3,6% по сравнению с 2019 годом, до 12 752 рублей за тонну, в 2021 году он составит 13 262 рубля, в 2022 году - 13 793 рубля. Акциз на бензин более низкого класса в 2020 году сохранится на уровне в 13 100 рублей, в 2021 году вырастет до 13 624 рублей, в 2022 году - до 14 169 рублей.
Внимание к топливным акцизам было приковано в 2018 году - тогда их повышение называли одной из причин резкого роста цен на бензин и дизтопливо, и поэтому внепланово снижали в середине года. С января 2019 года акцизы вернулись на уровень, планировавшийся до корректировки, а цены на бензин и дизель стали сдерживать за счет других механизмов.
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