В ГД назвали предложение обнародовать записи бесед Путина и Трампа абсурдом

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Намерение демократов в США добиться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным абсурдно, в том числе потому что беседы могли касаться и других стран, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее председатель комитета по разведке в палате представителей конгресса США Адам Шифф в эфире телеканала NBC заявил, что представители Демократической партии США намерены добиваться обнародования записей разговоров Трампа с Путиным.

"Есть определенная практика, публикацию разговоров можно делать только с согласия второй стороны. Это касается не только международной деятельности, но и частной переписки. Это вообще принципы морали", - сказал Чепа РИА Новости.

Депутат назвал абсурдным требование обнародовать разговор двух лидеров, так как они вели переговоры не о личном, кроме того, беседы могли касаться и других стран.

"А в чем тогда смысл бесед между руководителями стран, которые играют существенную роль в международной жизни? Получается полный абсурд. В этих беседах ведь не говорится о личном, иногда разговор касается и других стран, иногда главы государств обсуждают тонкие моменты. Это полная глупость, американцы уже не знают, что у них там происходит", - заявил Чепа.

Он также назвал требование демократов дешевой игрой и призвал их раскрыть все гостайны, в частности, обнародовать информацию о финансировании "цветных революций" в других странах.

"Если они хотят раскрыть все государственные тайны, пусть расскажут, что знают об убийстве "Небесной сотни" на Украине, про снайперов, которые стреляли на Майдане, кто финансировал весь этот Майдан. Тогда раскрывайте все до конца - как организовывали этот Майдан и другие "цветные революции". Пусть расскажут, будет интересно послушать", - отметил депутат.

Демократы инициировали парламентское расследование после анонимной жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил не него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на этот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.

В комитете под руководством Шиффа в этой связи дал показания и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр.

В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Однако позже телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в засекреченную систему также попали некоторые беседы с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.