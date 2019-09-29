Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Электронными системами доставки никотина (ЭСДН) будут считаться электронные устройства, которые используются для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем. Ранее подакцизными товарами считались лишь одноразовые электронные устройства.

В свою очередь под устройствами для нагревания табака признаются электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его горения или тления.

Ставка акциза на ЭСДН и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку. В 2021 году акциз на них вырастет до 52 рублей за штуку, в 2022 году - до 54 рублей. В свою очередь ставка акциза на жидкости для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за миллилитр, в 2021 году - 14 рублей, в 2022 году - 15 рублей.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2020 году составит 6,04 тысячи рублей за килограмм, в 2021 году – 6 282 рублей, в 2022 году – 6 534 рублей за килограмм. Ставка акциза на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак в 2020 году будет находиться на уровне 3 172 рублей за килограмм, в 2021 году – 3 299, в 2022 году – 3 431.

В свою очередь акциз на сигары в 2020 году составит 215 рублей за штуку, в 2021 году - 224 рубля, в 2022 году - 233 рубля; на сигариллы, биди и кретек – 3 055 рублей за тысячу штук в 2020 году, 3 177 рублей в 2021 году и 3 304 рублей за тысячу штук в 2022 году.