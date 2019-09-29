Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T22:26Z
https://ria.ru/20190929/1559260145.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/102150/49/1021504957_0:119:2000:1244_1036x0_80_0_0_af87bc363df83fe6a168d0e61b2d3e71.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

22:26 29.09.2019
1035
© AP Photo / Nam Y. Huh, FileМужчина курит электронную сигарету
Мужчина курит электронную сигарету
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Мужчина курит электронную сигарету. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Электронными системами доставки никотина (ЭСДН) будут считаться электронные устройства, которые используются для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем. Ранее подакцизными товарами считались лишь одноразовые электронные устройства.
В свою очередь под устройствами для нагревания табака признаются электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его горения или тления.
Ставка акциза на ЭСДН и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку. В 2021 году акциз на них вырастет до 52 рублей за штуку, в 2022 году - до 54 рублей. В свою очередь ставка акциза на жидкости для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за миллилитр, в 2021 году - 14 рублей, в 2022 году - 15 рублей.
Табачный цех
1 мая, 17:19РИА Новости
Путин подписал закон о сезонном повышающем коэффициенте при импорте табака
Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2020 году составит 6,04 тысячи рублей за килограмм, в 2021 году – 6 282 рублей, в 2022 году – 6 534 рублей за килограмм. Ставка акциза на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак в 2020 году будет находиться на уровне 3 172 рублей за килограмм, в 2021 году – 3 299, в 2022 году – 3 431.
В свою очередь акциз на сигары в 2020 году составит 215 рублей за штуку, в 2021 году - 224 рубля, в 2022 году - 233 рубля; на сигариллы, биди и кретек – 3 055 рублей за тысячу штук в 2020 году, 3 177 рублей в 2021 году и 3 304 рублей за тысячу штук в 2022 году.
Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2020 году будет на уровне 1 966 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рублей за тысячу штук. В 2021 году акциз вырастет до 2 045 рублей плюс 14,5% расчетной стоимости (не менее 2 778 рублей), в 2022 году - до 2 127 рублей плюс 14,5% расчетной стоимости (не менее 2 889 рублей).
35141123
Обсудить 6
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
У нас уже более 50% школьников курят из-за массовой бесконтрольной продажи электронных сигарет детям. Пройдёт ещё несколько лет и курить будут 90% старшеклассников. С этим надо что-то делать.
29 сентября, 22:40
СССергей Смирнов
900004
Хорошо, но мало.
29 сентября, 22:39
vvab6
400015
Рекомендуем
Сбор винограда
Путин подписал закон о введении новой системы винных акцизов
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин оставил акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне
Шеврон на рукаве новой формы для военнослужащих российской армии
Сухопутные войска планируют принять на вооружение электромобили
Тушение лесных пожаров
В России потушили все лесные пожары
Лента
новостей
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Сахар
Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого
Танк Т-90М
Российская армия получила новые танки Т-90М
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Отец Ассанжа обвинил британскую тюрьму в истязаниях сына
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В ГД назвали предложение обнародовать записи бесед Путина и Трампа абсурдом
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии с 38,4% голосов
Греческий спецназ
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
07:49Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Лента новостейМолния