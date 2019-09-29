Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии с 38,4% голосов

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике

ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем побеждает на досрочных парламентских выборах, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики, которое отвечает за ход выборов.

Партия Курца набирает 38,4% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия с 21,5% голосов, на третьем — Австрийская партия свободы с 17,3%.

В результатах пока не учтены досрочно поданные голоса.

Курц готов говорить со всеми

Отвечая на вопрос о возможной коалиции, Курц заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями, представленными в парламенте.

"Мы приложим все усилия, чтобы состоялось максимально уважительное сотрудничество всех партий и все наилучшим образом работали для Австрии. В предвыборной кампании речь шла о партиях, в демократии, в республике всегда должна идти речь о стране", — подчеркнул он.

Курц отметил, что партия надеялась на хороший результат, но столь высокого процента не ожидала. Выступая перед сторонниками в штабе партии, Курц сказал: "Мне редко когда нечего сказать, но сегодня у меня почти нет слов".

"Свободники" уйдут в оппозицию

В свою очередь, председатель Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер заявил, что его партия после поражения на парламентских выборах уйдет в оппозицию.

По его словам, такой результат партии не позволяет вести переговоры о формировании правительства. При этом Хофер сказал о преобразовании политсилы.

"Это будет современная партия, вы удивитесь", — добавил он.

Предыдущая коалиция Народной партии и Партии свободы, сформированная по итогам парламентских выборов 2017 года, развалилась в середине мая на фоне скандала вокруг тогдашнего вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

Коалиция с "Зелеными"?

При этом специалисты считают, что партия Курца может сформировать коалиционное правительство с "Зелеными".

Как заявил в разговоре с РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови, вероятность такого решения составляет примерно 70%.