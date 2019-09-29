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РИА Новости

Помпео выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

22:03 29.09.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© POOL
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье выразил соболезнования семье экс-президента Жака Ширака и народу Франции в связи с его кончиной.
"От имени американского народа я приношу свои глубочайшие соболезнования семье Ширак и народу Франции в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.
По его словам, Ширак неустанно работал ради ценностей и идей, которые разделяют США и Франция.
"Мы никогда не забудем, что президент Ширак был первым главой государства, который приехал в Соединенные Штаты после ужасных атак 11 сентября 2001 года", - говорится в заявлении.
Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides в Париже
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В Париже очередь пришедших проститься с Шираком растянулась на сотни метров
Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс. 30 сентября объявлено днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье проходит церемония национального прощания с Шираком в Доме Инвалидов.
Как сообщала ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец, в церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 глав государства и правительств. Среди них президент России Владимир Путин, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. США будут представлены послом во Франции Джейми Маккорт.
Радиостанция сообщает, что помимо Путина в церемонии примут участие премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Ливана Саад Харири, и. о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и другие.
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
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Почти четыре тысячи человек оставили запись в книге соболезнований о Шираке
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