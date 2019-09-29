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РИА Новости

Посол России поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии

22:01 29.09.2019
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© REUTERS / Leonhard FoegerКонсервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
© REUTERS / Leonhard Foeger
Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил Себастьяна Курца с победой возглавляемой им Австрийской народной партии на парламентских выборах.
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье. По предварительным данным, побеждает партия Курца, набирая 37,1% голосов. На втором месте - Социал-демократическая партия с худшим в истории результатом (21,7% голосов). Австрийская партия свободы (АПС) опустилась на третье место, набрав 16,1% голосов. На четвертом месте - "Зеленые", набравшие рекордные 14%, на пятом - праволиберальная NEOS с 7,8%.
"Можно поздравить лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с убедительной победой "народников" и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного Федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", - написал посол в Facebook.
"Двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и мы рассчитываем на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее планов", - добавил он.
Норберт Хофер
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