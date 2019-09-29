Посол России поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем лидирует на досрочных парламентских выборах в республике

ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил Себастьяна Курца с победой возглавляемой им Австрийской народной партии на парламентских выборах.

Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье. По предварительным данным, побеждает партия Курца, набирая 37,1% голосов. На втором месте - Социал-демократическая партия с худшим в истории результатом (21,7% голосов). Австрийская партия свободы (АПС) опустилась на третье место, набрав 16,1% голосов. На четвертом месте - "Зеленые", набравшие рекордные 14%, на пятом - праволиберальная NEOS с 7,8%.

"Можно поздравить лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с убедительной победой "народников" и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного Федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии", - написал посол в Facebook