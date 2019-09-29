Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Друг Натальи Бочкаревой певец Андрей Ковалев рассказал о состоянии актрисы после скандала с ее задержанием.

По его словам, Бочкарева очень переживает из-за этой ситуации.

"С детьми, наверно, сейчас находится, дети — это спасение", — заявил он "МК"

Певец добавил, что при необходимости друзья окажут артистке всю необходимую помощь.

Ковалев назвал инцидент с Бочкаревой "неоднозначным" и призвал ничего из него "не раздувать".

"Думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет", — считает приятель актрисы.

В свою очередь, ее бывший муж адвокат Николай Борисов заявил, что произошедшее с артисткой — это фейк. При этом на вопрос, планирует ли он представлять интересы Бочкаревой, мужчина отказался отвечать и заявил, что незнаком с ситуацией.

Как рассказали "МК" соседи Бочкаревой, они ни разу не видели ее в состоянии опьянения.

"Всегда вежливая, здоровается. Дети обычно либо с ней, либо под присмотром няни гуляют на нашей дворовой площадке", — сообщили они.

Накануне автомобиль Бочкаревой остановили сотрудники ДПС и изъяли у нее 0,69 грамма кокаина. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. На опубликованном СМИ видео актриса подтверждает, что у нее есть наркотики. По факту происшествия возбудили уголовное дело, Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.