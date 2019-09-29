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РИА Новости

В Киеве заявили, что работа с Германией и Францией не изменилась

21:52 29.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Работа с Германией и Францией после публикации разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа не изменилась, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
"Никто не звонил, я думаю, что сегодня общение лидеров происходит тогда, когда в этом есть необходимость. Еще раз хочу повторить, что тот темп и та основа консультаций, которые мы имеем с Францией и Германией, она не претерпела никаких изменений. Я думаю, что она будет продолжаться в таком формате. Я думаю, что в ближайшее время у лидеров будет возможность пообщаться именно на саммите "Нормандской четверки", - сказал Ермак в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.
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Он отметил, что администрация президента Украины не будет вмешиваться в дела любого государства. "Это внутренние дела Соединенных Штатов. Поэтому у нас не было цели каким-то образом повлиять, развить или не развить. У нас была цель еще раз сказать, что мы видим в Соединенных Штатах нашего друга, нашего стратегического партнера. То, что происходит там, это их внутренняя политическая кухня. И мы не будем никаким образом принимать в этом участие. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная, она есть, она очень мощная, и я считаю, и уверен, что она такой будет и в дальнейшем", - сказал Ермак.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена.
Также Зеленский в разговоре с Трампом жаловался на то, что Германия и Франция не соблюдают санкции против России. На что Трамп указал Зеленскому, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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