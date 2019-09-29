В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе с начала суток, сообщили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольной республике Горловки в воскресенье вечером погиб ополченец.

"С начала текущих суток противник 13 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.

По его словам, по населенным пунктам республики украинские силовики выпустили 40 мин и четыре танковых снаряда. Также велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.