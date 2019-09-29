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РИА Новости

В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков

21:47 29.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе с начала суток, сообщили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольной республике Горловки в воскресенье вечером погиб ополченец.
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
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В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
"С начала текущих суток противник 13 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, по населенным пунктам республики украинские силовики выпустили 40 мин и четыре танковых снаряда. Также велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
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