В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе с начала суток, сообщили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольной республике Горловки в воскресенье вечером погиб ополченец.
"С начала текущих суток противник 13 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, по населенным пунктам республики украинские силовики выпустили 40 мин и четыре танковых снаряда. Также велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru