Иран поддержал призыв хуситов о прекращении огня к Саудовской Аравии

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 29 сен – РИА Новости. Тегеран приветствует предложение хуситов к Саудовской Аравии о прекращении атак беспилотников и запусков ракет, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

На прошлой неделе хуситы заявили, что готовы пойти на прекращение огня с Саудовской Аравией, если та сделает аналогичный шаг. Заявление прозвучало после атак по нефтяным объектам в Саудовской Аравии в середине сентября.

"Иран приветствует предложение правительства национального спасения Йемена (хуситы – ред.) и считает, что оно направлено на установление стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении Мусави.

В то же время он призвал власти Саудовской Аравии принять это предложение и поддержать любые шаги, направленные на установление перемирия и окончание войны в Йемене.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.