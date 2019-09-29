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РИА Новости

Иран поддержал призыв хуситов о прекращении огня к Саудовской Аравии

21:45 29.09.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 сен – РИА Новости. Тегеран приветствует предложение хуситов к Саудовской Аравии о прекращении атак беспилотников и запусков ракет, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
На прошлой неделе хуситы заявили, что готовы пойти на прекращение огня с Саудовской Аравией, если та сделает аналогичный шаг. Заявление прозвучало после атак по нефтяным объектам в Саудовской Аравии в середине сентября.
"Иран приветствует предложение правительства национального спасения Йемена (хуситы – ред.) и считает, что оно направлено на установление стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении Мусави.
В то же время он призвал власти Саудовской Аравии принять это предложение и поддержать любые шаги, направленные на установление перемирия и окончание войны в Йемене.
Йемен
Вчера, 12:44РИА Новости
Хуситов обвинили в использовании гражданских объектов при запуске ракеты
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран, ряд страны также заявил об ответственности Ирана. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает, требуя предоставить доказательства.
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Саудовская АравияЙеменИранВ мире
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