Зеленский посетил комплекс Бабий Яр в частном порядке, сообщили СМИ

Мужчина в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. Архивное фото

Мужчина в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру

КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, говорится на сайте Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, говорится на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве. Впоследствии он приехал с охраной к мемориалу в частном порядке. На фото, которое предоставила пресс-служба президента, видно, что он привез к мемориалу красные розы. Был в черных очках", - говорится в сообщении.

То, что Зеленский не пришел на официальные мероприятия, вызвало неодобрение со стороны еврейской общины Украины. Глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх, выступая в воскресенье перед присутствующими в Бабьем Яру, заявил, что подобное произошло впервые в истории независимой Украины.

"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины… Нужно уважать память, то, что было. А сегодня президент прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр", – сказал Блайх, чье выступление транслировал телеканал "Наш"

По его словам, чтобы поддерживать память о трагических событиях, на такие мероприятия должны ходить как президент, так и премьер-министр, и глава парламента.