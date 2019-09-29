Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T21:41Z
https://ria.ru/20190929/1559259616.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151838/46/1518384671_0:0:2943:1656_1036x0_80_0_0_d8c599bffed302fa1816ea8efbe1e61e.jpg
РИА Новости

Зеленский посетил комплекс Бабий Яр в частном порядке, сообщили СМИ

21:41 29.09.2019
2346
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМужчина в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру
Мужчина в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мужчина в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. Архивное фото
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, говорится на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве. Впоследствии он приехал с охраной к мемориалу в частном порядке. На фото, которое предоставила пресс-служба президента, видно, что он привез к мемориалу красные розы. Был в черных очках", - говорится в сообщении.
Бабий Яр, Киев
Вчера, 15:52РИА Новости
В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
То, что Зеленский не пришел на официальные мероприятия, вызвало неодобрение со стороны еврейской общины Украины. Глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх, выступая в воскресенье перед присутствующими в Бабьем Яру, заявил, что подобное произошло впервые в истории независимой Украины.
"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины… Нужно уважать память, то, что было. А сегодня президент прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр", – сказал Блайх, чье выступление транслировал телеканал "Наш".
По его словам, чтобы поддерживать память о трагических событиях, на такие мероприятия должны ходить как президент, так и премьер-министр, и глава парламента.
В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
411112110
Обсудить 7
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
"Мы ничего не решаем": украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский
Немецкие СМИ: Зеленский оскорбил правительство Меркель
Лента
новостей
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Лариса Ницой
"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
Юрий Луценко
Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Киев
В Киеве заявили, что работа с Германией и Францией не изменилась
Бабий Яр, Киев
В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Сотрудники правоохранительных органов проверяют граждан на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Лента новостейМолния