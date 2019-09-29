Экс-партнер партии Курца в правительстве Австрии намерен уйти в оппозицию

ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Австрийской партии свободы (АПС), которая была в коалиции с Народной партией Себастьяна Курца в правительстве, Норберт Хофер исходит из того, что его партия после поражения на парламентских выборах уйдет в оппозицию.

Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье. Согласно предварительным данным, побеждает партия Курца, набирая 37,1% голосов. На втором месте с 21,8% голосов находится Социал-демократическая партия. Австрийская партия свободы (АПС) опустилась на третье место, набрав 16% голосов. На четвертом месте - "Зеленые", набравшие рекордные 13,9%, на пятом - праволиберальная NEOS с 7,8%.

Предыдущая коалиция Народной партии и Партии свободы, сформированная по итогам парламентских выборов 2017 года, развалилась в середине мая на фоне скандала вокруг тогдашнего вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

По словам лидера АПС, такой результат партии не позволяет вести переговоры о формировании правительства. "Это значит, что мы готовимся к оппозиции", - сказал Хофер журналистам.