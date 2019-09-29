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РИА Новости

Экс-партнер партии Курца в правительстве Австрии намерен уйти в оппозицию

21:21 29.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНорберт Хофер
Норберт Хофер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Норберт Хофер. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Австрийской партии свободы (АПС), которая была в коалиции с Народной партией Себастьяна Курца в правительстве, Норберт Хофер исходит из того, что его партия после поражения на парламентских выборах уйдет в оппозицию.
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье. Согласно предварительным данным, побеждает партия Курца, набирая 37,1% голосов. На втором месте с 21,8% голосов находится Социал-демократическая партия. Австрийская партия свободы (АПС) опустилась на третье место, набрав 16% голосов. На четвертом месте - "Зеленые", набравшие рекордные 13,9%, на пятом - праволиберальная NEOS с 7,8%.
Предыдущая коалиция Народной партии и Партии свободы, сформированная по итогам парламентских выборов 2017 года, развалилась в середине мая на фоне скандала вокруг тогдашнего вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.
Здание парламента Австрии в Вене
Вчера, 01:02РИА Новости
Процедура выборов в парламент Австрии
По словам лидера АПС, такой результат партии не позволяет вести переговоры о формировании правительства. "Это значит, что мы готовимся к оппозиции", - сказал Хофер журналистам.
При этом он сказал о преобразовании партии. "Это будет современная партия, вы удивитесь", - добавил он.
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Норберт ХоферСебастьян КурцАвстрияВ мире
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