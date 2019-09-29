Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T21:10Z
https://ria.ru/20190929/1559259248.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости

В МИД пообещали ответ на отказ Sputnik в аккредитации на встречу в Британии

21:10 29.09.2019
1143
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В МИД РФ прокомментировали отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании: будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ.
Российскому информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на конференцию, которая началась в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.
Здание МИД Великобритании в Лондоне
9 июля, 12:46РИА Новости
Лондон назвал причину отказа в доступе Sputnik и RT на форум по свободе СМИ
"Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ", - сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
В сентябре оппозиционная Лейбористская партия аккредитовала журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию.
Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон в среду выступит с заглавной речью.
Это уже не первый случай, когда консерваторы не допускают на свою конференцию представителей российской стороны. В частности, год назад правящая партия Великобритании отказала сотрудникам посольства РФ в Лондоне в посещении своего главного ежегодного мероприятия.
34121104
Обсудить 4
SputnikВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Информационный экран с логотипом международного информационного агентства и радио Sputnik на Неделе российского бизнеса в Москве
Sputnik отказали в доступе на конференцию Консервативной партии Британии
РИА
Новости
Логотип мессенджера WhatsApp
WhatsApp будет передавать сообщения пользователей полиции Британии
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Лента
новостей
Бывший президент США Барак Обама
Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Сотрудники подразделения спецназа Федеральной полиции Германии
В Кельне после долгой погони задержали подростков, ограбивших магазин
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен
Семья Жака Ширака не захотела видеть Ле Пен на церемонии прощания
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Здание Совета Европы в Страсбурге
Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию
Здание Deutsche Welle в Бонне, Германия
Комиссия Госдумы признала нарушение закона со стороны Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle
Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
Лента новостейМолния