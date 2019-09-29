В МИД пообещали ответ на отказ Sputnik в аккредитации на встречу в Британии

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В МИД РФ прокомментировали отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании: будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ.

Российскому информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на конференцию, которая началась в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.

"Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ", - сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сентябре оппозиционная Лейбористская партия аккредитовала журналистов Sputnik на свою аналогичную конференцию.

Конференция тори является важной с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании. Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон в среду выступит с заглавной речью.