Глава Белорусской православной церкви считает, что ей не нужна автокефалия

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел заявил, что нет необходимости в предоставлении Белорусской православной церкви (БПЦ) автокефалии или автономии.
"Были попытки предложить или провозгласить автокефалию Белорусской православной церкви или какую-то автономию... Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве", - сказал глава БПЦ в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
По его словам, "как только начинают политики вмешиваться в жизнь церкви, все идет наперекосяк".
"Под таким националистическим, под политиканством кроется попытка разделить людей", - отметил митрополит. Он призвал дать прихожанам "жить в мире и согласии".
Глава БПЦ также коснулся наличия в Белоруссии законодательного требования о необходимости назначения на настоятельские должности граждан республики.
"У нас существует сегодня постановление совета министров о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Республики Беларусь. Это, конечно, ограничивает наши возможности и способности. Я бы сказал, в некоторых случаях это отрицательно влияет. Будем надеяться, что когда-то эти рамки будут сняты, потому что это пережитки прошлого", - сказал он.
Белорусский экзархат (Белорусская православная церковь) Московского патриархата образован в октябре 1989 года.