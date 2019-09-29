Глава Белорусской православной церкви считает, что ей не нужна автокефалия

"У нас существует сегодня постановление совета министров о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Республики Беларусь. Это, конечно, ограничивает наши возможности и способности. Я бы сказал, в некоторых случаях это отрицательно влияет. Будем надеяться, что когда-то эти рамки будут сняты, потому что это пережитки прошлого", - сказал он.