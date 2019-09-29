В ЛНР погиб ополченец результате обстрела со стороны силовиков

Щит с предупреждением о минах у дороги в Донбассе. Архивное фото

Щит с предупреждением о минах у дороги в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"В 19.05 (совпадает с мск.) противник вновь совершил обстрел территории нашей республики с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. На этот раз подчиненные командира 59-й бригады Кащишина из миномета калибром 120 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета обстреляли район населенного пункта Логвиново, выпустив при этом пятнадцать боеприпасов. Героически защищая территорию нашей республики погиб один военнослужащий Народной милиции", - заявил Осадчий.

Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, а также "принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведения провокационных действий на линии боевого соприкосновения".