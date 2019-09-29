Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T21:27Z
https://ria.ru/20190929/1559259077.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/64/1559016496_0:95:3072:1823_1036x0_80_0_0_995984c93d78eafb1df44b5d0ebe7e84.jpg
РИА Новости

В ЛНР погиб ополченец результате обстрела со стороны силовиков

21:02 29.09.2019 (обновлено: 21:27 29.09.2019)
597
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЩит с предупреждением о минах у дороги в Донбассе
Щит с предупреждением о минах у дороги в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Щит с предупреждением о минах у дороги в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"В 19.05 (совпадает с мск.) противник вновь совершил обстрел территории нашей республики с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. На этот раз подчиненные командира 59-й бригады Кащишина из миномета калибром 120 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета обстреляли район населенного пункта Логвиново, выпустив при этом пятнадцать боеприпасов. Героически защищая территорию нашей республики погиб один военнослужащий Народной милиции", - заявил Осадчий.
Военнослужащие армии Украины
Вчера, 16:22РИА Новости
Силовики при обстреле Горловки ранили мирного жителя, заявили в ДНР
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, а также "принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведения провокационных действий на линии боевого соприкосновения".
"Предупреждаем командование операции Объединенных сил (ООС), что за все подлые обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков, Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - уточнил Осадчий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
201156
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Подросток за компьютером
"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
РИА
Новости
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Лента
новостей
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Актриса Наталья Бочкарева
Актриса сериала "Счастливы вместе" прокомментировала задержание Бочкаревой
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков
Радиатор отопления в квартире
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
Лента новостейМолния