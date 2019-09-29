Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве. Впоследствии он приехал с охраной к мемориалу в частном порядке. На фото, которое предоставила пресс-служба президента, видно, что он привез к мемориалу красные розы. Был в черных очках", - говорится в сообщении.