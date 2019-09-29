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РИА Новости

Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр

21:02 29.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, говорится на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве. Впоследствии он приехал с охраной к мемориалу в частном порядке. На фото, которое предоставила пресс-служба президента, видно, что он привез к мемориалу красные розы. Был в черных очках", - говорится в сообщении.
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В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
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