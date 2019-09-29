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РИА Новости

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции

21:02 29.09.2019 (обновлено: 21:31 29.09.2019)
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Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Девушка устроила фотосессию в одном из столичных отделов полиции. Об этом сообщает "360".
Снимки сделаны в Тверском ОВД. На фотографиях запечатлена девушка в форме. На одной из них она собирает разбросанные по полу документы. На других кадрах в наполовину расстегнутой рубашке сидит за столом, положив на него ноги.
Девушка во время фотосессии в Тверском ОВД
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
Девушка во время фотосессии в Тверском ОВД
Как пишут пользователи "ВКонтакте", участница фотосессии — модель и блогер Алина Топилина, ее сестра работает в полиции.
В Сети посчитали снимки неуместными.
Девушка во время фотосессии в Тверском ОВД
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
Девушка во время фотосессии в Тверском ОВД
"МВД — не место для фотосессий, здесь кипит работа, а не вот это все", — отмечается в комментариях.
"Это неуважение к службе в МВД. Ко всему хочу добавить, что рубашку нужно застегивать на последнюю пуговицу, а у нее грудь вываливается!" — написал Семен Клюквин.
Девушка во время фотосессии в Тверском ОВД
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
Девушка во время фотосессии в Тверском ОВД
Другие пользователи назвали снимки "оскорблением образа сотрудника полиции".
В столичном главке МВД начали проверку по факту инцидента.
"В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка", — сказали "360" представители ведомства.
Девушка во время фотосессии в Тверском ОВД
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
Девушка во время фотосессии в Тверском ОВД
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Обсудить 38
ГУ МВД России по г. МосквеПроисшествия
Популярные комментарии
Это разве откровенные снимки?! Та я вас умоляю!
29 сентября, 21:20
Naum Vygodsky
45110128
Я хочу чтоб она меня арестовала!😍
29 сентября, 21:28
Дмитрий Панов
82311025
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