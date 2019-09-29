Более 100 человек задержали в результате столкновений в Гонконге

ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Более 100 человек задержаны, 25 госпитализированы в результате очередных столкновений гонконгской полиции и протестующих, которые произошли в воскресенье, сообщает газета Более 100 человек задержаны, 25 госпитализированы в результате очередных столкновений гонконгской полиции и протестующих, которые произошли в воскресенье, сообщает газета South China Morning Post

В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, которые вылились в ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами в разных частях города. Основные события происходили в районах Адмиралтейство, Ваньчай и Козуэй-бей.

"Более 100 человек задержаны. По состоянию на 22.30 по местному времени, 25 человек были госпитализированы с ранениями", - пишет газета.

В воскресенье тысячи демонстрантов, несмотря на запрет полиции, собрались в районе Козуэй-бей и направились к правительственным зданиям в районе Адмиралтейство. Полиция предупредила, что они участвуют в незаконной акции и мешают движению транспорта. К 14.30 полиция применила слезоточивый газ.

Дойдя до комплекса правительственных зданий, демонстранты забросали здание кирпичами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули.

Воскресные протестные были более ожесточенными, чем днём ранее, когда около 300 тысяч человек вышли на улицы в день пятилетия "революции зонтиков" - антиправительственных протестов 2014 года.

Демонстранты уже готовят масштабный марш на 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования страны. Протестующие призвали ко всеобщей забастовке в понедельник.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.