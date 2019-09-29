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РИА Новости

Более 100 человек задержали в результате столкновений в Гонконге

20:56 29.09.2019
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© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Danish Siddiqui
Участники акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Более 100 человек задержаны, 25 госпитализированы в результате очередных столкновений гонконгской полиции и протестующих, которые произошли в воскресенье, сообщает газета South China Morning Post.
В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, которые вылились в ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами в разных частях города. Основные события происходили в районах Адмиралтейство, Ваньчай и Козуэй-бей.
"Более 100 человек задержаны. По состоянию на 22.30 по местному времени, 25 человек были госпитализированы с ранениями", - пишет газета.
В воскресенье тысячи демонстрантов, несмотря на запрет полиции, собрались в районе Козуэй-бей и направились к правительственным зданиям в районе Адмиралтейство. Полиция предупредила, что они участвуют в незаконной акции и мешают движению транспорта. К 14.30 полиция применила слезоточивый газ.
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
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Для разгона протестующих в Гонконге полиция применила слезоточивый газ
Дойдя до комплекса правительственных зданий, демонстранты забросали здание кирпичами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули.
Воскресные протестные были более ожесточенными, чем днём ранее, когда около 300 тысяч человек вышли на улицы в день пятилетия "революции зонтиков" - антиправительственных протестов 2014 года.
Демонстранты уже готовят масштабный марш на 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования страны. Протестующие призвали ко всеобщей забастовке в понедельник.
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
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