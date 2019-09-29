Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T20:53Z
https://ria.ru/20190929/1559258797.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155318/18/1553181853_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_948643ec949d5c704651491b7d24b3b8.jpg
РИА Новости

В лагере мигрантов на Лесбосе произошли пожар и беспорядки

20:53 29.09.2019
406
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев "Мориа" в Греции
Лагерь беженцев Мориа в Греции
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Лагерь беженцев "Мориа" в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости. Пожар и беспорядки произошли в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев Мориа на острове Лесбос, полиция пытается восстановить порядок, сообщило министерство защиты граждан Греции, в чьем подчинении находится греческая полиция.
"Полицейские силы действуют в настоящее время в центре Мориа на Лесбосе из-за произошедших инцидентов", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Беспорядкам предшествовали два пожара. Первый произошёл около 16.45 (время совпадает с мск) примерно в 400 метрах от центра, он был потушен пожарными. Второй начался примерно через 20 минут внутри центра, его пытаются потушить пожарные.
"Есть информация о жертвах, но она не подтверждена на данный момент", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
5 сентября, 12:54РИА Новости
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
В Митилини (административный центр Лесбоса) уже направляются дополнительные полицейские силы. Туда вылетают начальник греческой полиции и генеральный секретарь по миграционной политике.
Издание Newsit.gr сообщило со ссылкой на мэра Митилини, что есть информация о двух погибших, возможно, женщине и ребенке, которые погибли от дыма.
Сообщается, что мигранты и беженцы обращаются в пункт "Врачей без границ" с проблемами дыхания.
По данным Афинского агентства новостей АМНА, в лагере сильная напряженность, обитатели лагеря напали на пожарных. Пока не установлено, что именно произошло.
По официальным данным на 27 сентября, в лагере находились 12,5 тысячи человек при том, что он рассчитан на размещение 3 тысяч.
Здание парламента Греции в Афинах
22 августа, 14:32РИА Новости
Греция намерена изменить политику предоставления убежища
510023
Обсудить 0
ЛесбосГрецияВ мире
Рекомендуем
Храм Тавуси Малак и семь ангелов в Армении
В Армении освятили крупнейший в мире езидский храм
РИА
Новости
Греческий спецназ
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Участники акции протеста в Гонконге
Более 100 человек задержали в результате столкновений в Гонконге
Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
Глава Белорусской православной церкви считает, что ей не нужна автокефалия
Лента
новостей
Сотрудники подразделения спецназа Федеральной полиции Германии
В Кельне после долгой погони задержали подростков, ограбивших магазин
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Чиновники ЕК пожаловались на условия службы и переработку
Норберт Хофер
Экс-партнер партии Курца в правительстве Австрии намерен уйти в оппозицию
Бывший президент США Барак Обама
Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы
Курдские формирования
СМИ: курдские военные формирования похитили 300 человек на севере Сирии
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Представитель МИД Ирана поздравил иудеев с еврейским Новым годом
Буддийский монах Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике День помощи животным – Москва, 29.09.2019
Тибетский лама благословил домашних животных в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД пообещали ответ на отказ Sputnik в аккредитации на встречу в Британии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Лента новостейМолния