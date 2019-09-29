В Армении освятили крупнейший в мире езидский храм

ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Крупнейший в мире езидский храм освятили в воскресенье в Армении, сообщил спикер парламента страны Арарат Мирзоян, присутствовавший на торжественной церемонии в селе Акналич, в 35 километрах от Еревана.

"С радостью присутствовал на церемонии освящения езидского храма "Тавуси Малак и семь ангелов". Считаю символичным и логичным, что крупнейший в мире езидский храм находится в Армении. Армения – дом для езидского народа", - написал Мирзоян в Facebook

По его словам, "езиды были рядом с армянскими братьями в роковые и героические времена". "К сожалению, в своей новейшей истории езиды, как и армяне, стали жертвами политики геноцида", - отметил спикер.

Езиды — курдская этноконфессиональная группа, проживающая в основном на севере Ирака, в Иракском Курдистане. В Армении проживает около 60 тысяч езидов. В 2014 году езиды подверглись жестокому геноциду со стороны "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), захватившего район их компактного проживания Синджар (Шенгал). Принадлежность езидов к "неверным" дало повод исламистам убивать их только на этом основании, женщины были обращены в рабство, а дети переданы на "перевоспитание" в лагеря боевиков, многие потом из них сами примкнули к ИГ. По некоторым данным, боевики убили до 10 тысяч езидов.

Национальное собрание (парламент) Армении приняло в январе 2018 года заявление, признающее и осуждающее геноцид езидов, совершенный в 2014 году террористическими группировками в Ираке. Ереван призвал мировое сообщество расследовать посредством международных механизмов совершенные преступления, привлечь к ответственности виновных. Армянские парламентарии также призывают принять меры для обеспечения безопасности и защиты езидского населения и приложить все возможные усилия с целью исключения в будущем подобных нарушений прав человека.