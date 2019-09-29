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РИА Новости

Представитель МИД Ирана поздравил иудеев с еврейским Новым годом

20:34 29.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем Twitter поздравил иудеев с наступающим Новым годом по еврейскому календарю на трех языках.
"Счастливого Нового года нашим еврейским соотечественникам, а также всем истинным последователям великого пророка Моисея", - написал Мусави.
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В Израиле отметят наступление 5780 года по еврейскому календарю
Свое сообщение он написал на персидском и английском языках, а также на иврите.
В воскресенье с заходом солнца Израиль приступает к празднованию нового 5780 года по еврейскому календарю, ближайшие два дня объявлены выходными, до среды закрыты госучреждения, не работает большая часть предприятий и торговых центров, не ходит общественный транспорт, нет занятий в школах и университетах.
Еврейский Новый год – Рош-А-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. На этот раз он пришелся на 29 сентября – 1 октября по григорианскому календарю. По традиции праздник отмечается в кругу семьи.
С Рош-А-Шана идет отсчет так называемых "дней трепета", отведенных для покаяния и заканчивающихся Йом Кипуром – днем поста, молитвы, всепрощения и искупления. В 2019 году он приходится на 8 октября.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
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МИД ИранаИранИзраильВ мире
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