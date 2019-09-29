Представитель МИД Ирана поздравил иудеев с еврейским Новым годом

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем Twitter поздравил иудеев с наступающим Новым годом по еврейскому календарю на трех языках.

"Счастливого Нового года нашим еврейским соотечественникам, а также всем истинным последователям великого пророка Моисея", - написал Мусави.

Свое сообщение он написал на персидском и английском языках, а также на иврите.

- آغار سال نوی کلیمیان بر هموطنان کلیمی و همه پیروان راستین آئین موسی کلیم الله مبارک!



- Happy New Year to our Jewish compatriots and to all true followers of great prophet Moses (PBUH).



שנה טובה ומלאה לבני ארצנו היהודים ולכל חסידיו האמיתיים של משה הנביא הגדול#ShanahTovah — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) September 29, 2019

В воскресенье с заходом солнца Израиль приступает к празднованию нового 5780 года по еврейскому календарю, ближайшие два дня объявлены выходными, до среды закрыты госучреждения, не работает большая часть предприятий и торговых центров, не ходит общественный транспорт, нет занятий в школах и университетах.

Еврейский Новый год – Рош-А-Шана отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. На этот раз он пришелся на 29 сентября – 1 октября по григорианскому календарю. По традиции праздник отмечается в кругу семьи.