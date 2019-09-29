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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Тибетский лама благословил домашних животных в Москве

20:56 29.09.2019
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© Буденный АртемБуддийский монах Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике "День помощи животным" – Москва, 29.09.2019
Буддийский монах Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике День помощи животным – Москва, 29.09.2019
© Буденный Артем

МОСКВА, 29 сентября – РИА Новости, Артем Буденный. Буддийский монах Сопа Ринпоче благословил в воскресенье домашних питомцев в рамках "Дня помощи животным", где прошла выставка спасенных на улице кошек.
Сопа Ринпоче проводит такие церемонии в разных странах: благословение получают коровы, козы, лошади, олени, воробьи, попугаи, рыбы и осьминоги. Организаторы отмечают, что благословение можно получить в разных формах, например, "принести корм или воду для домашнего питомца".
"Благословение - это возможность сделать так, чтобы животное получило хорошее перерождение, чтобы в этой жизни у него все складывалось благополучно. Идея в том, что все существа перерождаются. Кто-то из животных мог прежде быть человеком, нашим родственником", - сказала РИА Новости организатор мероприятия директор фондов "Сохраним Тибет" и "Кошка ветра" Юлия Жиронкина.
По ее словам, люди, в отличие от животных, получают возможность развиваться духовно и оказывать помощь другим многократно больше, чем животные.
"Поэтому считается, что переродиться человеком намного лучше. Именно на это и направлена церемония благословения, которую провел лама. Он прочел молитву о том, чтобы эти животные переродились людьми и, очистив себя от всех неблагих проявлений, пришли к пробуждению – высшей цели буддистов", - пояснила Жиронкина.
Лама Сопа Ринпоче прочитал мантры, которые, по его мнению, должны помочь животным. Перед благословением он приветствовал "всех людей и животных" и рассказал об архатах - существах, которые "искоренили все виды страдания и вышли из колеса перерождений". Именно к этому, по мнению ламы, стоит стремиться всем участникам встречи.
Гости "Дня помощи животным с ламой Сопой Ринпоче" могли проконсультироваться с ветеринарами, послушать лекции в "Школе зооволонтера", посетить выставку кошек, художественную и фотовыставки, посвященные животным. На лекциях объяснили психологию животных на улице, показали, как ухаживать за "братьями меньшими". Также специалисты рассказали об отношении к кошкам на Руси и "международном опыте общения с городскими кошками".
© Артем Буденный
Лама Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике День помощи животным – Москва, 29.09.2019
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© Артем Буденный
© Артем Буденный
Лама Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике День помощи животным – Москва, 29.09.2019
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© Артем Буденный
© Артем Буденный
Лама Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике День помощи животным – Москва, 29.09.2019
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© Артем Буденный
© Артем Буденный
Буддийский монах Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике День помощи животным – Москва, 29.09.2019
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© Артем Буденный
© Буденный Артем
Буддийский монах Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике День помощи животным – Москва, 29.09.2019
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© Буденный Артем
© Артем Буденный
Буддийский монах Сопа Ринпоче благословил питомцев на празднике День помощи животным – Москва, 29.09.2019
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
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© Буденный Артем
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© Артем Буденный
Новогодняя иллюминация на одной из улиц Мурманска
Вчера, 09:52Религия и мировоззрение
День помощи животным с благословением тибетского ламы пройдет в Москве
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Религия и мировоззрениедомашние животныебездомные животныеНовости - Религия и мировоззрениеМоскварелигияЖивотные в городе: бездомные, подобранные, домашниеОбщество
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