Тибетский лама благословил домашних животных в Москве

МОСКВА, 29 сентября – РИА Новости, Артем Буденный. Буддийский монах Сопа Ринпоче благословил в воскресенье домашних питомцев в рамках "Дня помощи животным", где прошла выставка спасенных на улице кошек.

Сопа Ринпоче проводит такие церемонии в разных странах: благословение получают коровы, козы, лошади, олени, воробьи, попугаи, рыбы и осьминоги. Организаторы отмечают, что благословение можно получить в разных формах, например, "принести корм или воду для домашнего питомца".

"Благословение - это возможность сделать так, чтобы животное получило хорошее перерождение, чтобы в этой жизни у него все складывалось благополучно. Идея в том, что все существа перерождаются. Кто-то из животных мог прежде быть человеком, нашим родственником", - сказала РИА Новости организатор мероприятия директор фондов "Сохраним Тибет" и "Кошка ветра" Юлия Жиронкина.

По ее словам, люди, в отличие от животных, получают возможность развиваться духовно и оказывать помощь другим многократно больше, чем животные.

"Поэтому считается, что переродиться человеком намного лучше. Именно на это и направлена церемония благословения, которую провел лама. Он прочел молитву о том, чтобы эти животные переродились людьми и, очистив себя от всех неблагих проявлений, пришли к пробуждению – высшей цели буддистов", - пояснила Жиронкина.

Лама Сопа Ринпоче прочитал мантры, которые, по его мнению, должны помочь животным. Перед благословением он приветствовал "всех людей и животных" и рассказал об архатах - существах, которые "искоренили все виды страдания и вышли из колеса перерождений". Именно к этому, по мнению ламы, стоит стремиться всем участникам встречи.

Гости "Дня помощи животным с ламой Сопой Ринпоче" могли проконсультироваться с ветеринарами, послушать лекции в "Школе зооволонтера", посетить выставку кошек, художественную и фотовыставки, посвященные животным. На лекциях объяснили психологию животных на улице, показали, как ухаживать за "братьями меньшими". Также специалисты рассказали об отношении к кошкам на Руси и "международном опыте общения с городскими кошками".