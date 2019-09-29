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РИА Новости

Чиновники ЕК пожаловались на условия службы и переработку

20:26 29.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Чиновники Еврокомиссии в последние годы все менее довольны условиями своей работой, вместе с этим снижается и привлекательность еврослужбы для молодежи, говорится в отчете Европейской счетной палаты.
В различных структурах ЕС трудятся порядка 60 тысяч сотрудников, как по постоянным, так и краткосрочным договорам. Около половины из них заняты в ЕК. Зарплатный фонд сотрудников Еврокомиссии оценивается в 3,2 миллиарда евро в год, что составляет около 2% от общего бюджета ЕС. С 2014 года ЕК проводит кадровую оптимизацию, направленную на сокращение бюджетных расходов.
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"В целом, пакет мер имел негативные последствия для персонала. Отмечается заметное снижение удовлетворенности со стороны персонала и увеличение числа отпусков по болезни, в частности, среди тех, кто в наибольшей степени пострадал от изменений условий и рабочей нагрузки", - говорится в отчете аудиторов.
В нем отмечается, что "условия найма стали менее благоприятными для существующего персонала", кроме того, "интерес среди потенциальных новобранцев также снизился".
Результаты опросов в ЕК "свидетельствуют о снижении общего представления о комиссии как об организации, заботящейся о благополучии персонала, и это связано с растущей озабоченностью по поводу рабочей нагрузки".
Почти треть сотрудников ЕК считает, что у них "неприемлемая рабочая нагрузка" (27% в 2016 году, 31% в 2018 году), хотя большинство (59% в 2016 году и 56% в 2018 году) все-таки по-прежнему считают, что "рабочая нагрузка является приемлемой". В рамках оптимизации в договоры были включены положения о гибком рабочем режиме.
"Эти изменения, вероятно, усугубят существующие трудности с набором персонала из некоторых стран, которые уже и так недостаточным образом представлены в ЕК", - считают аудиторы. Также отмечается и "старение" еврочиновников.
"Меньший набор персонала вследствие 5-процентного сокращения должностей и повышение пенсионного возраста (c 63 до 66 лет - ред.) способствуют "старению" рабочей силы. Еще одним фактором является увеличение возраста новых сотрудников", - говорится в исследовании.
Средний возраст сотрудника ЕК составляет 48 лет, а продолжительность работы - 43 часа в неделю.
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