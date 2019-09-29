Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы

БАРНАУЛ, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных переговоров экс-президента США Барака Обамы с мировыми лидерами по аналогии с обнародованием расшифровки беседы действующего главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом она сказала в воскресенье в эфире "Первого канала".

Как отметила Захарова, мировая общественность "с удовольствием почитает" эти стенограммы.

По ее словам, у мирового сообщества до сих пор имеются вопросы к деятельности администрации Обамы касательно международных конфликтов, которые вызвали гуманитарные катастрофы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.