Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы

БАРНАУЛ, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных переговоров экс-президента США Барака Обамы с мировыми лидерами по аналогии с обнародованием расшифровки беседы действующего главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом она сказала в воскресенье в эфире "Первого канала".
Как отметила Захарова, мировая общественность "с удовольствием почитает" эти стенограммы.
По ее словам, у мирового сообщества до сих пор имеются вопросы к деятельности администрации Обамы касательно международных конфликтов, которые вызвали гуманитарные катастрофы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Это послужило причиной запуска процедуры импичмента против главы Белого дома.