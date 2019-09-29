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РИА Новости

Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы

20:23 29.09.2019 (обновлено: 01:10 30.09.2019)
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© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 сен - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных переговоров экс-президента США Барака Обамы с мировыми лидерами по аналогии с обнародованием расшифровки беседы действующего главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом она сказала в воскресенье в эфире "Первого канала".
Как отметила Захарова, мировая общественность "с удовольствием почитает" эти стенограммы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 19:52РИА Новости
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
По ее словам, у мирового сообщества до сих пор имеются вопросы к деятельности администрации Обамы касательно международных конфликтов, которые вызвали гуманитарные катастрофы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Это послужило причиной запуска процедуры импичмента против главы Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 20:02Радио Sputnik
В США намерены добиться публикации записей разговоров Трампа и Путина
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Мария ЗахароваДональд ТрампБарак ОбамаРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тогда вся правда про 11 сентября вскроется и еще пара сотня преступлений американских террористов.
29 сентября, 20:24
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