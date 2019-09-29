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РИА Новости

Хакатон конкурса "Цифровой прорыв" в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса

20:18 29.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"Хакатон
Хакатон
© Фото : предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"
Хакатон. Архивное фото
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Двухсуточный хакатон – финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики, завершившийся в Казани в воскресенье, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников, сообщила судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси.
"Автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" была подана заявка и предпринята попытка установить мировой рекорд по самому массовому хакатону в мире… Для меня честь объявить, что мировой рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире установлен АНО "Россия - страна возможностей", - сказала Субаси на церемонии закрытия хакатона.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов
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Судья вручила соответствующий диплом генеральному директору АНО "Россия – страна возможностей" Алексею Комиссарову.
Финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в форме хакатона стартовал в Казани в пятницу. В соревнованиях приняли участие более 3 тысяч специалистов – свыше 600 команд из 77 регионов страны. В течение 48 часов они выполняли задания в пяти номинациях: "Образование и наука", "Здравоохранение", "Государственное управление", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика", а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. Оценивали их работу более 120 членов жюри. Наряду со "взрослым" хакатоном прошёл школьный хакатон, в котором приняли участие 500 учащихся старших классов из Татарстана.
Региональные этапы конкурса стартовали в апреле, всего было подано более 66 тысяч заявок со всех регионов страны. К тестированию были допущены более 37 тысяч участников, 19,2 тысячи подтвердили свои компетенции, пройдя соответствующие тесты. Очные мероприятия конкурса прошли в 40 городах РФ.
Основная цель хакатона – обеспечить подъем и использование IT-технологий во всех сферах человеческой деятельности во всех сферах экономики. Конкурс является флагманским проектом АНО "Россия – страна возможностей".
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Алексей КомиссаровТатарстанРоссияОбщество
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